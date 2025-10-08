Pitbull Cruz califica de reprobable comportamiento de Tashiro Fierro

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), calificó de reprobable el comportamiento de Ángel ‘Tashiro’ Fierro contra Abraham ‘Bombi’ Cordero en su pelea del pasado sábado en Tijuana, México.

En declaraciones en los Martes de Café, el Pitbull Cruz desconoce qué podría estar pasando con Tashiro Fierro y recordó que esta es la segunda vez que su compatriota actúa de forma antiprofesional.

“Con Fierro cuando se cumplió la pelea (en febrero pasado) teníamos todo el respeto y lo seguimos teniendo, porque cuando peleé con él que estaba bien, no digo que esté mal o que conozca algo, pero desafortunadamente no sé qué esté pasando con él. Creo que el comportamiento es reprobable ahorita”, dijo.

Ángel Fierro perdió el control en su pelea realizada en Tijuana. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Y como ya lo había dicho, el antiprofesionalismo que mostró para la segunda pelea conmigo, no dar el peso, ahora sí que deja mucho que ver y no solo hace daño para él, sino para la gente que quería ver una guerra contra mí. Pero desafortunadamente no se pudo dar y nosotros seguimos nuestro camino”, agregó.

En el enfrentamiento con Bombi Cordero, Tashiro Fierro -frustrado y enojado- ignoró las indicaciones del réferi y en el tercer round se fue encima de su rival. El tapatío totalmente fuera de control le conectó una patada en la zona media del cuerpo a su compatriota y fue descalificado inmediatamente.

El descontrol de Fierro llega en un momento crucial de su trayectoria profesional. Anteriormente, su esperada revancha contra Pitbull Cruz fue cancelada debido a problemas de salud durante el proceso de corte de peso.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO?



Ángel Fierro "PERDIÓ LA CABEZA" y SOLTÓ UNA PATADA🤯🥊



Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO pic.twitter.com/kjbQwzLg54 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 5, 2025

Lo ocurrido en Tijuana podría representar un punto de inflexión negativo en su carrera y, tras recibir una suspensión indefinida por la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, su futuro en el boxeo profesional podría verse gravemente comprometido.

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, dos derrotas y dos empates en su carrera.

