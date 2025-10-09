Bad Bunny permanece sentado durante ‘God Bless America’ en un juego de los Yankees

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny fue el centro de una inesperada controversia durante el partido de los Yankees de Nueva York contra los Toronto Blue Jays. El artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, optó por no ponerse de pie mientras el público entonaba el himno patriótico ‘God Bless America‘.

El momento ocurrió durante la tradicional séptima entrada. Mientras la mayoría del público en el estadio se puso de pie y cantó con fervor la canción —evidenciado en una foto en vivo donde se puede ver a la multitud coreando la estrofa “stand beside her and guide her”—, Bad Bunny fue fotografiado, sentado, observando el partido en compañía de amigos. El encuentro culminó con una victoria de 9-6 para los Yankees, conocidos como los “Bronx Bombers“.

Bad Bunny como artista principal del Super Bowl

Este gesto, aparentemente simple, no ha pasado desapercibido en el contexto actual. Bad Bunny se encuentra en el ojo del huracán mediático tras ser anunciado como artista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.

Bad Bunny asiste al partido de béisbol entre los Yankees y los Blue Jays en el Yankee Stadium y permaneció sentado mientras se entonó ‘God Bless America’.

Crédito: Splash News/The Grosby Group.

Dicha elección ha sido criticada por el partido republicano y por los sectores más conservadores, que centran sus quejas en las anteriores críticas del cantante a la agencia de inmigración ICE (Immigration and Customs Enforcement) y en el hecho de que su música no es en inglés. Además, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, afirmó que los agentes estarán afuera del Super Bowl.

La polémica ha llegado hasta las más altas esferas políticas. El actual presidente Donald Trump reaccionó con desdén durante una entrevista en Newsmax, afirmando: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aprovechó la situación para sugerir que un artista como Lee Greenwood, conocido por su canción ‘God Bless the U.S.A.’, habría sido una elección más apropiada para el medio tiempo del Super Bowl.

El acto de Bad Bunny en el Yankee Stadium, por lo tanto, añadió más leña al fuego del debate cultural y político que ya rodea al astro puertorriqueño. De hecho, en su aparición en ‘Saturday Night Live’ resaltó la importancia de la cultura latina en los Estados Unidos, respondiendo, de alguna forma u otra, a las críticas por su participación en el Super Bowl.

“Todas las personas están felices, especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí, en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestro aporte en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”.

