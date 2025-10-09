Confesó que lo mató “porque no le gustó cómo lo miraba”: brutal ataque en el metro de Nueva York

Un joven de 25 años fue detenido tras admitir que golpeó y pateó hasta la muerte a un hombre en la estación de metro de Jay Street, en Brooklyn, Nueva York. El agresor confesó que atacó a la víctima “porque no le gustó cómo lo miraba”.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que David Mazariegos, de 25 años, fue arrestado el martes por la noche tras presuntamente matar a un hombre dentro de la estación de metro Jay Street en Brooklyn.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:07 p. m., cuando los oficiales recibieron una llamada sobre un hombre herido en la estación. Al llegar, encontraron a la víctima inconsciente y con múltiples traumatismos en el cuerpo, según un comunicado difundido por las autoridades.

Los paramédicos trasladaron al hombre al Hospital Metodista Presbiteriano de Brooklyn, donde fue declarado muerto poco después. La identidad de la víctima permanece en reserva hasta que se notifique a su familia.

“No le gustó cómo lo miraba”

Según la policía, Mazariegos confesó haber matado a la víctima porque “no le gustó la forma en que lo miraba” mientras sostenía la puerta de emergencia del metro.

Durante el ataque, el sospechoso golpeó, pateó y pisoteó la cabeza de la víctima unas 15 veces, de acuerdo con información compartida por las autoridades a la cadena ABC News.

Tras el crimen, la policía difundió imágenes del sospechoso y lanzó una búsqueda en toda la ciudad.

El sospechoso fue capturado horas más tarde en Times Square, luego de que agentes lo reconocieran por las fotos distribuidas internamente.

“Los policías con ojos de águila que trabajaban cerca de Times Square reconocieron a este culpable por las fotos que acababan de recibir e inmediatamente detuvieron a este peligroso criminal”, declaró Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, en la red X.

Al momento de su detención, Mazariegos portaba una espada, por lo que fue acusado de posesión ilegal de un arma. También enfrenta otros dos cargos no relacionados, según funcionarios citados por WABC.

Las autoridades informaron que la lectura de cargos se llevará a cabo el jueves en el Bajo Manhattan, antes de que el acusado sea trasladado a Brooklyn para enfrentar los cargos por homicidio.

