La Opinión Hoy: Israel y Hamás firman primera fase del plan de paz

Donald Trump anunció que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase del plan de paz de Gaza, lo que se traduce en que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada. Luego agregó que todas las partes serán tratadas de manera justa antes de agradecer a los mediadores y a las naciones involucradas que trabajaron para hacer que este evento histórico y sin precedentes sucediera.

</p>

“Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. Benditos los constructores de la paz”, escribió en su red social.

El anuncio se dio tras la tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump.

Antes de la noticia, el mismo presidente egipcio, Abdelfattah al Sisi, calificó de alentadoras estas negociaciones entre Israel y Hamás e invitó a su homólogo estadounidense Trump a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de Gaza.

Una vez que se confirmó por la Casa Blanca, el primer ministro catarí también recibió con beneplácito la noticia. “Los mediadores anunciaron que esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de Alto al fuego en Gaza”, afirmó.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó el acuerdo como un gran día para Israel y dijo que convocaría hoy al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a todos nuestros queridos rehenes a casa: “Agradezco desde lo más profundo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su movilización en esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda del Todopoderoso, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

