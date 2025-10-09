Tashiro Fierro pide disculpas tras patear a su rival

Ángel ‘Tashiro’ Fierro pidió disculpas tras ser suspendido de manera indefinida por la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, luego de patear a Abraham ‘Bombi’ Cordero en su pelea del pasado fin de semana en México.

En un video publicado por Esto en Línea en redes sociales, Tashiro Fierro se mostró arrepentido y aseguró que enfrentará las consecuencias de sus actos porque es un profesional.

“Vengo a dar la cara por lo que pasó el día sábado. Todo acto tiene una reacción. Yo pido disculpas a mi rival por la forma como me comporté arriba del ring, al público, a la comisión aquí presente, a todos aquí en Tijuana, creo que no era lo correcto. Soy un profesional y tengo que mostrar profesionalismo. Quiero pedir disculpas a toda la gente que fue a verme, la televisora, mi empresa, como lo digo, a todo el personal”, dijo.

'Tashiro’ Fierro da la cara. 🥊😮



Se presentó ante la Comisión de Box de Tijuana tras los incidentes ocurridos durante su presentación en el Auditorio Municipal.



📹 Marcos Romero pic.twitter.com/jvSRL4V3yb — Esto en Línea (@estoenlinea) October 8, 2025

“Fue algo que no se debió hacer, pido disculpas a nombre de todo mi equipo. Estamos muy apenados por lo sucedido, aquí en Tijuana me crié, yo aquí empecé mi carrera quería darle al público una gran pelea, desafortunadamente no pude. No queda más que enfrentar mis consecuencias, como bien dijo la comisión, enfrentar la situación y hacerme responsable”, finalizó.

En el enfrentamiento con Bombi Cordero, Tashiro Fierro -frustrado y enojado- ignoró las indicaciones del réferi y en el tercer round se fue encima de su rival. El tapatío totalmente fuera de control le conectó una patada en la zona media del cuerpo a su compatriota y fue descalificado inmediatamente.

El descontrol de Fierro llega en un momento crucial de su trayectoria profesional. Anteriormente, su esperada revancha contra Pitbull Cruz fue cancelada debido a problemas de salud durante el proceso de corte de peso.

Lo ocurrido en Tijuana podría representar un punto de inflexión negativo en su carrera y, tras recibir una suspensión indefinida por la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, su futuro en el boxeo profesional podría verse gravemente comprometido.

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, dos derrotas y dos empates en su carrera.

