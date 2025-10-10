Entre felicitaciones y flores, así celebró Mayrín Villanueva su cumpleaños número 55 

Mayrín Villanueva se encuentra de manteles largos con motivo de su cumpleaños número 55, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre. Y en respuesta a esta importante fecha, sus seres queridos no dudaron en llenarla de detalles dentro y fuera de las redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la protagonista de historias como “Mentir para vivir” y “Vencer la Ausencia” dio una mirada a la ola de felicitaciones y obsequios que recibió. El primero en hacer mención de su día especial fue su esposo, el también actor Eduardo Santamarina.

De acuerdo con las publicaciones de Mayrín Villanueva, el obsequio de su esposo consistió en un lindo arreglo de flores que agradeció junto a un breve, pero conmovedor mensaje en el que dejó claro que durante sus 16 años juntos su amor sigue más vivo que nunca.

“Te amo, gracias por estar a mi lado cumpliendo sueños”, escribió la estrella de la pantalla chica sobre la imagen que colocó en sus historias.

Por su parte, sus hijos mayores Sebastián y Romina tampoco dudaron en pronunciarse sobre el cumpleaños 55 de la histrionisa con una fotografía del recuerdo de su más reciente viaje en familia. La primogénita de Villanueva, fruto de su matrimonio con Javier Poza, acompañó la postal con las palabras: “Te amo, qué suerte tenerte”.

Conmovida por el gesto, Mayrín agradeció a la joven desde su plataforma: “Mi niña bonita, mi compañerita del alma. ¡Soy la mujer más feliz a tu lado! (…) Siempre a carcajadas a tu lado. Día a día agradezco tenerte“, indicó.

Además del círculo cercano de la famosa, su comunidad digital se sumó a las muestras de cariño y felicitaciones con mensajes que debutaron desde sus distintas plataformas, evidenciando el gran aprecio que ha amasado entre el público a lo largo de sus años de trayectoria.

