Donald Trump goza de “una salud excepcional” revela su más reciente evaluación médica

La más reciente evaluación médica a la cual se sometió el presidente Donald Trump reveló que goza de “una salud excepcional” poniendo así fin a las especulaciones sobre un presunto avance en la afección venosa que padece.

El republicano de 79 años acudió por segunda ocasión en lo que va del año al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland para presentar su examen de salud semestral y aplicarse la vacuna contra la gripe y el refuerzo contra la COVID-19.

A través de un memorándum, Sean Barbabella, médico de Trump, indicó que el presidente exhibe “un fuerte desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico”.

Aunque en julio el mismo doctor le diagnosticó afección venosa, aclaró que era algo común entre personas mayores de 70 años.

“Esto concuerda con una leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular. Este es un efecto secundario bien conocido y benigno del tratamiento con aspirina”, señaló en ese momento.

Sin embargo, durante una nueva evaluación el resultado fue por demás positivo, pues presenta una edad cardiovascular 14 años menor que su edad cronológica.

“El presidente se mantiene en un estado de salud excepcional, mostrando un desempeño cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico sobresaliente”, señala el informe médico.

Las pruebas médicas aplicadas a Donald Trump echaron abajo la versión de que podría estar enfermo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Trump se sometió a estudios de imagenología avanzados, análisis de laboratorio y evaluaciones preventivas de salud.

En noviembre, el político neoyorquino se convirtió en la persona de mayor edad elegida como presidente estadounidense, pero la energía que proyecta lo hace ver más fuerte que otras personas de su generación.

De hecho, está contemplado que viaje a Medio Oriente para tratar de sellar un acuerdo entre el gobierno israelí y grupo islámico Hamás mediante el cual se pondría fin a los bombardeos en Gaza con la posibilidad de que los palestinos puedan recibir ayuda humanitaria después de un par de años de un conflicto bélico de consecuencias devastadoras.

En la agenda del mandatario estadounidense también figuraba otro viaje a Corea del Sur programado para finales de este mes, pero quizá termine por cancelarlo.

Sigue leyendo:

• Donald Trump descarta cualquier posibilidad de estar gravemente enfermo

• Trump enfrenta una afección venosa menor, confirma la Casa Blanca

• Moretón en mano de Trump desata rumores; Casa Blanca atribuye a constantes apretones de manos