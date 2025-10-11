Donald Trump ordena pagarles a todos los trabajadores militares en medio del cierre del gobierno

El presidente Donald Trump emitió una orden dirigida a Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, para destinar los fondos disponibles que permitan cubrir el salario de los miembros del ejército la próxima semana, esto pese al cierre de gobierno.

Debido a que el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento continúa atorado en el Senado el gobierno se mantiene cerrado desde hace 11 días.

Frente a dicha eventualidad, legisladores de ambos partidos habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los miembros de las fuerzas armadas no recibieran su cheque de pago correspondiente.

Por ello, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años asumió el compromiso de cubrir el salario de las tropas, pues resulta prioritario para salvaguardar a la nación.

“Estoy ejerciendo mi autoridad, como comandante en jefe, para ordenar a nuestro secretario de Guerra, Pete Hegseth, que utilice todos los fondos disponibles para pagar a nuestras tropas el 15 de octubre. Hemos identificado fondos para ello, y el secretario Hegseth los utilizará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS”, escribió.

Donald Trump pretende conservar la lealtad del personal de las fuerzas armadas. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

Acto seguido, le reprochó a Chuck Schumer ejercer presión sobre los demócratas para mantener cerrado el gobierno.

“Si no se hace nada, debido al ‘Líder’ Chuck Schumer y los demócratas, nuestras valientes tropas no recibirán los cheques de pago que les corresponden por derecho el 15 de octubre”, enfatizó.

El comentario del presidente surge en respuesta a una declaración del líder demócrata en el Senado culpándolo por a despedir miles de empleados federales a medida de presión para que los miembros de su partido se vean obligados a permitir que el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento avance sin agregar puntos de vital importancia para los ciudadanos.

“Los republicanos están ausentes. La Cámara de Representantes está literalmente de vacaciones. Y Donald Trump, mientras tanto, sigue jugando con la vida de las personas y amenazando con despidos masivos de trabajadores federales”, señaló.

Ante el cierre de gobierno, 4,100 empleados federales ya fueron despidos en una primera fase puesta en marcha y la cifra podría incrementarse.

