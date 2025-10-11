Kylian Mbappé deja selección de Francia tras sentir molestias ante Azerbaiyán

Kylian Mbappé dejó la concentración de Francia tras salir con molestias durante la victoria 3-0 ante Azerbaiyán.

Mbappé fue clave en la victoria luego de anotar un gol y dar una asistencia con Francia que se acerca a la clasificación al Mundial de 2026.

El delantero “no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik ante Islandia” debido a “un golpe en el tobillo derecho”, informó Les Bleus. Este mismo tobillo se había lastimado recientemente con el Real Madrid.

Después de no poder acabar su segundo partido consecutivo, lesionado con el Real Madrid ante el Villarreal y sustituido con Francia tras una dura entrada en el minuto 82, Mbappé regresó a Madrid y se sometió a pruebas con los doctores del club.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé completed tests this morning and his ankle injury’s not seen as serious/worrying.



Real Madrid staff expect Mbappé to be available for the upcoming week. 🔙🤍 pic.twitter.com/WQLIfv76P1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2025

De acuerdo a reportes, el delantero francés no sufre lesión ósea pero debe parar unos días. Se espera que durante la semana se reincorpore a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid.

En Madrid, se espera pueda estar varios entrenamientos a las órdenes de Xabi Alonso para poder ser titular el domingo en el Coliseum ante el Getafe. En principio, Kylian tendrá tres días de reposo total.

Franco Mastantuono se une a Mbappé con molestias

En el caso del argentino Franco Mastantuono, el Real Madrid espera el regreso del jugador tras abandonar la selección argentina con una sobrecarga muscular.

Tras estar en comunicación con los doctores de su selección, se descarta una rotura muscular, pero se ampliarán las pruebas médicas a su llegada e iniciará un tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de que no cause baja en ningún partido.

Mastantuono no estuvo disponible durante el partido amistoso de la selección de Argentina ante Venezuela.

La Albiceleste derrotó 1-0 a la Vinotinto con gol de Giovanni Lo Celso. Venezuela pasa por un proceso de reconstrucción tras despedir a Fernando “Bocha” Batista tras fracasar en las Eliminatorias al Mundial de 2026.

