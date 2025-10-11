Manifestantes con disfraces en Portland desafían que la ciudad sea una “zona de guerra”

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inunda las redes sociales con videos de “propaganda” y los comentaristas pro-Trump acuden a Portland y a Chicago en busca de una “rebelión” y de una “zona de guerra”, los residentes locales están protestando contra las redadas de ICE… con disfraces de animales.

En Portland, adultos con disfraces inflables representando un unicornio, un pavo real, un dinosaurio y un mapache bailaron para protestar frente al edificio federal de ICE mientras la autoproclamada “brigada de ranas” posaba para fotos y brincaba al unísono, según reportó The Oregonian.

Un pequeño grupo de contramanifestantes cerca gritaba: “We love you, ICE!” (“¡Los amamos, ICE!”).

La estrategia de los disfraces parece estar funcionando. Los manifestantes han atraído la atención de medios internacionales en Francia, Australia e Inglaterra.

Los disfraces brindan protección contra gases y otras toxinas utilizadas por los agentes federales, dicen los manifestantes. Crédito: Jenny Kane | AP

El gobernador de California, Gavin Newson, demócrata y blanco frecuente de las críticas verbales y en línea de Trump, aprovechó el movimiento para burlarse de la administración en redes sociales.

“¡Portland está devastada por la guerra! ¡Que entre la Guardia Nacional de California!”, publicó esta semana en X con un video de un unicornio, un mapache y un dinosaurio bailando afuera del edificio de inmigración.

Portland is war ravaged!



El absurdo de que los adultos bailen con disfraces inflables durante las manifestaciones contra el ICE tiene como objetivo mostrar la alegría de la comunidad, dicen los manifestantes, y ayuda a disipar la narrativa de la administración Trump de que Portland es una “zona de guerra” plagada de delincuencia, una caracterización que los líderes locales y estatales dicen que es falsa.

La gente protesta disfrazada frente a un edificio de ICE en Portland mientras los agentes regresan después de custodiar vehículos que salían de la instalación. Crédito: Jenny Kane | AP

Participantes y comentaristas afirman que la táctica es deliberada. Los disfraces alteran la percepción pública. Hacen que las respuestas agresivas de las fuerzas del orden parezcan aún más desproporcionadas.

Portland ha sido desde hace tiempo un poco diferente en la forma en que sus residentes protestan.

Los ciclistas planean una edición especial del famoso “paseo ciclista desnudo” de Portland, que pasará frente a las instalaciones del ICE el domingo, según The New York Times.

Las escenas de animales coloridos bailando al ritmo de música pop bajo la mirada severa de agentes federales con equipo antidisturbios ya están cambiando la conversación nacional permeada de amenazas, agresiones y violencia política respecto a las protestas.

