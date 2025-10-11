Venezuela y Belice cancelan amistoso por situación en Chicago

La Federación de Fútbol de Belice confirmó oficialmente este sábado la cancelación del partido amistoso que debía enfrentar a su selección nacional con la Vinotinto el martes 14 de octubre en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. El encuentro formaba parte de la doble fecha FIFA y estaba previsto como la segunda presentación del combinado venezolano en suelo norteamericano.

De acuerdo con el comunicado de la Federación Beliceña, la decisión fue tomada por la empresa organizadora del evento, VMG Sports & Entertainment LLC, que alegó “circunstancias de fuerza mayor” relacionadas con la actual situación política, social y de seguridad en Chicago. Los organizadores consideraron que esas condiciones hacían imposible garantizar los estándares mínimos de seguridad, logística y viabilidad financiera requeridos para un partido internacional de este tipo.

Sin alternativa en Miami

La posibilidad de trasladar el amistoso a Miami también fue evaluada, pero rápidamente descartada. “Los desafíos, particularmente en torno a la asistencia del público, la viabilidad operativa y la sostenibilidad financiera, hicieron inviable esa opción”, explicó la Federación de Fútbol de Belice.

Desde Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió un comunicado en el que confirmó haber sido notificada oficialmente por VMG Sports & Entertainment sobre la suspensión del compromiso y lamentó los efectos que esto tendrá en la planificación de la selección dirigida interinamente por Oswaldo Vizcarrondo, exjugador del Club América.

“La FVF lamenta esta situación que afecta la planificación deportiva de la Selección Nacional Absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional”, expresó la federación en su nota oficial.

De esta forma, la Vinotinto cerrará la doble fecha FIFA de octubre con un solo partido amistoso, la derrota a manos de Argentina (1-0), al igual que las selecciones de Chile y Perú dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por su parte, la Federación de Fútbol de Belice aprovechó el comunicado para agradecer a sus jugadores, cuerpo técnico, aficionados y socios por la comprensión ante la cancelación. “Por encima de todo, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y entrenadores sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló la institución.

Ambas federaciones coincidieron en su disposición a mantener la colaboración para futuros compromisos internacionales, siempre que existan condiciones seguras y estables para su realización.



