Pitbull Cruz advierte a Roach: “Sé que soy capaz de noquearlo”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lanzó una dura advertencia a Lamont Roach Jr. y aseguró que es capaz de noquearlo cuando se enfrenten el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

Durante una conferencia de prensa en San Antonio, Pitbull Cruz declaró que su objetivo mandar a dormir a Roach Jr. y se ha estado preparando para darle un gran espectáculo a los fanáticos.

“Yo sé que soy capaz de noquearlo. Nos aseguraremos de cumplir ese objetivo ante un rival que no le teme a los desafíos y que es un gran boxeador”, dijo.

Lamont Roach debutará en las 140 libras contra Pitbull Cruz. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Me estoy entrenando arduamente para que vean la mejor versión de ‘Pitbull’ Cruz, y para que la gente que pagó para verme cuente con un espectáculo que disfrutarán tanto como yo lo haré”, agregó.

Pitbull Cruz subirá nuevamente al ring tras vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime (99-89, 99-89 y 100-88), y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

En cambio, Lamont Roach Jr. se enfrentó a Gervonta Davis en un reñido encuentro que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero vio ganar a Davis 115-113. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

Ahora los dos ex rivales de Gervonta Davis, medirán fuerzas y peleador mexicano parte como favorito para ganar.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. prometen dar una gran pelea en diciembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

