Erik Morales elogia estrategia de Crawford ante Canelo: “Lo estudio bastante bien”

Erik ‘Terrible’ Morales elogió la estrategia que Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, utilizó para vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que Bud lo estudió muy bien.

En declaraciones a Izquierdazo, Terrible Morales expresó que Crawford ejecutó de manera fácil y sencilla su plan ante Canelo Álvarez, y reconoció las habilidades del estadounidense.

“Yo creo que Crawford es un peleador muy inteligente, un peleador que sabe manejar muy bien la distancia, un peleador muy habilidoso, demasiado habilidoso. Difícilmente le repites los golpes, es un peleador que trabaja de las dos guardias, un peleador muy completo. Canelo en su última pelea, antes de pelear con Crawford, quedó evidente cómo le cuesta trabajo enfrentar a peleadores habilidosos que se mueven”, dijo.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez contra todo pronóstico. Crédito: David Becker | AP

“Y yo creo que Crawford llegó a ejecutar de una manera muy fácil y sencilla lo que tenía que hacer: moverse, no quedarse parado, no buscar el intercambio, y cuando lo buscó, lo encontró. (…) Yo creo que lo estudió bastante bien, se concentró en lo que tenía que hacer y bueno, ahí están los resultados”, agregó.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Tras la histórica victoria de Terence Crawford, el jeque árabe Turki Alalshikh preguntó si David Benavídez -monarca en 175 libras- puede bajar a peso supermediano, insinuando una posible pelea con Bud. Pero, poco después, BoMac McIntyre declaró que no están interesados en enfrentar al Monstruo Mexicano.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

