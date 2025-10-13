Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Diane Keaton

En las últimas horas, se han revelado nuevos detalles de los últimos momentos de la icónica actriz Diane Keaton, esto después de que se filtrara la llamada de emergencia al 911.

De acuerdo con un audio obtenido por el medio TMZ, los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la estrella de Annie Hall y El Padrino poco después de las 8:00 de la mañana del pasado sábado, respondiendo a un reporte de una “persona inconsciente”.

En la comunicación se puede escuchar a los bomberos solicitando una ambulancia para atender a lo que describieron como una “persona caída”, quien posteriormente fue identificada como Keaton.

La actriz fue trasladada de inmediato a un hospital, donde, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento. Su familia emitió un comunicado informando que Keaton estuvo acompañada por sus seres queridos en sus últimos momentos y solicitando privacidad para sobrellevar el duelo.

Una noticia que conmocionó a Hollywood

La noticia ha conmocionado a Hollywood y a sus seguidores, pero también se reveló que amigos cercanos estaban preocupados por su estado de salud en las semanas previas.

La compositora Carole Bayer Sager, de 81 años y también ganadora de un Oscar, declaró a la revista People que se sintió alarmada al ver a su amiga recientemente.

“Había bajado muchísimo de peso”, confesó Sager. “La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada”.

La también artista añadió que Keaton había enfrentado un año difícil, ya que a principios de año se vio obligada a abandonar su casa en Los Ángeles debido a los daños causados por incendios forestales, mudándose temporalmente a Palm Springs.

“Cuando regresó, me impactó ver cuánto peso había perdido”, relató Sager, quien describió a Keaton como “una luz mágica para todos”, destacando el profundo impacto que tuvo la actriz en quienes la rodeaban.

Diane Keaton deja un legado imborrable en la cinematografía, con papeles memorables que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación.

