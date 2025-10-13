Julio César Chávez insiste en la inocencia de su hijo

Julio César Chávez volvió a hablar con el corazón. El excampeón mundial mexicano reiteró este lunes su plena confianza en la inocencia de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien se encuentra en libertad condicional en Estados Unidos tras haber sido detenido bajo acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.

“Estamos en un proceso, todo se va a aclarar. Sabemos que mi hijo es inocente”, declaró el histórico pugilista, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

🔴 "Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel", afirma Julio César Chávez sobre el caso del Junior.



La leyenda del boxeo aseguró que su hijo Chávez Jr. "no se encuentra involucrado con ningún cártel".



"Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado… pic.twitter.com/ofxuSAehxg — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 13, 2025

Chávez, con un récord profesional de 107 victorias (87 consecutivas), seis derrotas y dos empates, aseguró que más allá de las polémicas, se siente orgulloso de la manera en que su hijo ha intentado reconducir su vida tras superar las adicciones.

Entre la defensa familiar y el regreso al ring

El legendario exboxeador también destacó la fortaleza mental de su hijo, recordando la pelea que disputó el pasado 28 de junio ante el youtuber Jake Paul, un combate que terminó con derrota para el mexicano pero que, según su padre, tuvo otro tipo de valor.

“El boxeo no es fácil; con subirse al ring ante Jake Paul y pasar el infierno que pasó, para mí fue un triunfo”, expresó el ex campeón de las divisiones superpluma, ligero y superligero.

De acuerdo con Chávez, su hijo ya se entrena en Tijuana con el objetivo de volver al cuadrilátero el próximo 13 de diciembre, fecha en la que planea pelear nuevamente y comenzar un cierre de carrera que incluiría “tres o cuatro combates más antes del retiro”.

El propio Julio César Chávez cree que su hijo todavía tiene talento para competir. “Era para que le ganara, pero en los primeros rounds no tiró golpes. Después puso en predicamentos a Paul, pero era tarde. Se está preparando, él sabe lo que tiene que hacer: reformarse.”

El respaldo del Consejo Mundial de Boxeo

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, también expresó su apoyo al hijo del excampeón. “Julio César Chávez Jr. es una buena persona y está listo para continuar con su vida”, afirmó.

Sulaimán aseguró que el organismo lo acompañará en esta nueva etapa, con prudencia y esperanza. “Va a pelear el 13 de diciembre, pero hay que estar con los pies en la tierra, permitirle que regrese, esté activo y veremos qué pasa más adelante. Tenemos la oportunidad de abrazarlo, darle la bienvenida y que pueda regresar a su vida de manera normal.”

Chávez Jr., quien acumula 54 victorias, siete derrotas y un empate, atraviesa un periodo decisivo en su carrera. De sus últimos nueve combates ha perdido cinco, lastrado por problemas de indisciplina y consumo de sustancias.

Hoy, bajo la mirada protectora de su padre y con el boxeo como tabla de salvación, el hijo del gran campeón busca una segunda oportunidad tanto dentro como fuera del ring.



