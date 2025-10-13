Robert García reacciona a polémica de Tashiro Fierro: “Perdió la cabeza”

El entrenador Robert García reaccionó a la polémica de Ángel ‘Tashiro’ Fierro –quien fue descalificado por patear a su rival en su última pelea– y aseguró que el peleador mexicano cometió un error.

En declaraciones al canal ProBox TV, García reprobó la actitud que tomó Tashiro Fierro, pero dejó claro que su pupilo es una gran persona y comentó que hablará con él para saber si seguirán o no trabajando juntos.

“Yo entiendo que hay peleadores que pierden la cabeza, nunca habíamos visto algo así de parte de Tashiro, es una gran persona, un gran amigo. No acepto que haya reaccionado de esa manera y le dije: ‘tienes que aceptar tus errores y mirar de frente a la comisión’, pero sí tendremos que hablar con él”, dijo.

'Tashiro’ Fierro da la cara. 🥊😮



Se presentó ante la Comisión de Box de Tijuana tras los incidentes ocurridos durante su presentación en el Auditorio Municipal.



📹 Marcos Romero pic.twitter.com/jvSRL4V3yb — Esto en Línea (@estoenlinea) October 8, 2025

“Gente alrededor de él puede opinar, pero él es la persona con la que yo tengo que sentarme a hablar bien y decidir si seguimos o no. En realidad no pasa nada, pero yo lo digo por la razón de que es una gran persona, una persona de buen corazón y piensa que cometió un error, perdió la cabeza y no supo qué hacer, reaccionó de una manera incorrecta, pero sí es algo que voy a platicar con mi equipo, con mi familia, a ver qué decisión tomamos”, agregó.

En el enfrentamiento con Bombi Cordero, Tashiro Fierro -frustrado y enojado- ignoró las indicaciones del réferi y en el tercer round se fue encima de su rival. El tapatío totalmente fuera de control le conectó una patada en la zona media del cuerpo a su compatriota y fue descalificado inmediatamente.

El descontrol de Fierro llega en un momento crucial de su trayectoria profesional. Anteriormente, su esperada revancha contra Pitbull Cruz fue cancelada debido a problemas de salud durante el proceso de corte de peso.

Lo ocurrido en Tijuana podría representar un punto de inflexión negativo en su carrera y, tras recibir una suspensión indefinida por la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, su futuro en el boxeo profesional podría verse gravemente comprometido.

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, dos derrotas y dos empates en su carrera.

