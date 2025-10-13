Mike Johnson advierte que cierre del gobierno podría ser el más largo de la historia

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, predijo el lunes que el cierre del gobierno federal podría convertirse en el más largo de la historia, diciendo que “no negociará” con los demócratas hasta que hagan una pausa en sus demandas de atención médica y reabran.

El republicano por Luisiana criticó duramente los subsidios del Obamacare que están a punto de expirar, en el centro del enfrentamiento por la financiación del gobierno, como un “despilfarro” mientras el cierre se acerca a las dos semanas sin un final a la vista.

“El subsidio del Obamacare de la era de la COVID-19, del que todos hablan y que supuestamente es el tema del día, no vence hasta finales de diciembre. Y, por cierto, fueron los demócratas quienes crearon ese subsidio, quienes le pusieron fecha de vencimiento”, declaró en una conferencia de prensa el lunes, el decimotercer día del cierre.

Chuck Schumer has been in the Senate almost half a century, yet an eighth grader could call out his lies.



Democrats know we need up to 8 Senate Democrats to vote to reopen the government.



Yet they continue to lie and inflict harm on the American people for their own political… https://t.co/sYWwg99S4u — Mike Johnson (@MikeJohnson) October 13, 2025

Por el momento, Johnson afirmó desconocer los detalles de los miles de empleados federales despedidos por la administración Trump, pero sí advirtió que: “Nos dirigimos hacia uno de los cierres más largos en la historia de Estados Unidos”.

El cierre ha paralizado las operaciones gubernamentales rutinarias, ha clausurado los museos Smithsonian y otras instituciones culturales emblemáticas, y ha dejado a los aeropuertos congestionados por las interrupciones de vuelos, todo lo cual ha añadido más incertidumbre a una economía ya de por sí precaria.

Pese a ello, Johnson agradeció al presidente Donald Trump por garantizar que el personal militar reciba sus salarios esta semana, lo que eliminó un punto de presión principal que podría haber llevado a las partes a la mesa de negociaciones.

Con el Congreso y la Casa Blanca estancados, algunos están considerando el final del mes como la próxima fecha límite potencial para reabrir el gobierno.

Ese es el momento en que comienza la inscripción abierta, el 1 de noviembre, para el programa de salud en cuestión, y los estadounidenses se enfrentarán a la posibilidad de un aumento vertiginoso en las primas de seguro.

También es cuando los empleados del gobierno con salarios mensuales, incluidos miles de asistentes de la Cámara de Representantes, se quedarán sin recibir su sueldo.

El presidente republicano insiste en que su partido ha estado dispuesto a discutir el tema de la atención médica con los demócratas este otoño, antes de que expiren los subsidios a finales de año. Pero primero, dijo, los demócratas deben aceptar reabrir el gobierno.

El cierre más largo, durante el primer mandato de Trump debido a sus demandas de fondos para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, terminó en 2019 después de 35 días.

