México vs. Ecuador: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana afrontará otro partido complejo en su camino al Mundial de 2026. El conjunto azteca viene de ser goleado 0-4 por Colombia y ahora se medirá a otro rival de nivel en el Estadio Akron de Guadalajara. Ecuador visitará a El Tri en otro duelo con tintes mundialistas.

Al igual que sucedió con Colombia, este es otro partido que fácilmente puede darse en la Copa del Mundo de 2026. La selección ecuatoriana finalizó segunda en las eliminatorias sudamericanas y actualmente ocupa el puesto 24 del ranking FIFA. La motivación de Ecuador es mejorar su puesto para asegurar un buen bombo en el sorteo.

Los enfrentamientos entre estas dos selecciones tienen mucha historia. Como suele suceder con frecuencia, México lidera el historial, pero en los últimos partidos los números no le han servido de nada. Estos dos conjuntos se han enfrentado en 26 ocasiones. México acumula 15 victorias; Ecuador 4, y los 7 partidos restantes han finalizado empatados.

De todos esos partidos, Ecuador y México han tenido 7 duelos oficiales (6 en Copa América y 1 en Mundial). El último encuentro oficial entre ambos fue en la Copa América 2024 (0-0 que eliminó a México del torneo).

Ecuador inclina la balanza

En los últimos cinco partidos entre ambos, Ecuador solo ha perdido un encuentro. Todo parece indicar que el conjunto ecuatoriano es el favorito en este compromiso. La Tri tiene 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Este gran rendimiento los llevó a terminar segundos en las eliminatorias sudamericanas.

Últimos cinco partidos entre Ecuador y México:

30 de junio de 2024 – Copa América (Fase de Grupos) – México 0-0 Ecuador

5 de junio de 2022 – Amistoso Internacional – México 0-0 Ecuador

27 de octubre de 2021 – Amistoso Internacional – México 2-3 Ecuador

9 de junio de 2019 – Amistoso Internacional – México 3-2 Ecuador

19 de junio de 2015 – Copa América (Fase de Grupos) – México 1-2 Ecuador

Horario y dónde ver el partido

Horario en Estados Unidos: 22:30 horas ET / 19:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, Fox One, Amazon Prime Video, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Malagón; Sánchez, Montes, Vásquez, Chávez; Ruiz, Rodríguez, Sánchez; Lozano, Berterame, Quiñones.

Alineación probable de Ecuador

Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Estupiñán; Alcívar, Franco; Yeboah, Páez, Angulo; Valencia.

