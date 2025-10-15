Agentes del FBI recibirán su salario a pesar del cierre del gobierno, afirma Patel

Mientras los demócratas y los republicanos se encuentran en un punto muerto por el cierre de gobierno, los funcionarios del gobierno están explorando formas alternativas de pagar algunos programas clave, entre ellos los miembros del ejército, quienes recibirán su pago con fondos previamente asignados al Pentágono tras una orden del presidente Donald Trump.

Además, la administración Trump dijo que continuará pagando a los agentes del FBI a pesar del cierre gubernamental en curso que ha congelado los cheques de pago de casi todos los trabajadores federales, como lo anunció el director de la agencia, Kash Patel.

“Han encontrado la manera de que estas personas reciban sus pagos durante el cierre del gobierno”, le dijo Patel al presidente Trump durante un evento no relacionado en el Despacho Oval. “En nombre del FBI, tenemos una gran deuda con ustedes”.

Patel no especificó la fuente de los fondos que se utilizarían para pagar a los agentes.

El anuncio sigue las recientes medidas tomadas por la administración para garantizar que los miembros de las fuerzas armadas reciban sus cheques de pago esta semana a pesar de que la mayoría de los trabajadores federales se quedan sin paga hasta que el gobierno vuelva a abrir.

Los militares debían recibir su salario el miércoles después de que Trump emitiera un memorando que ordenaba al Pentágono utilizar otros fondos no utilizados para pagar la nómina. Se habían asignado alrededor de 8 mil millones de dólares del año fiscal anterior para cubrir los pagos de mitad de mes, según informó previamente un funcionario del Pentágono. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también indicó que la Guardia Costera, bajo su jurisdicción, recibiría sus pagos esta semana con fondos de la “Ley One Big Beautiful Bill” aprobada a principios de este año.

Según analistas, la decisión de pagar a los agentes y miembros del servicio del FBI durante un cierre gubernamental marca un cambio significativo con respecto a precedentes anteriores, donde los empleados federales generalmente no recibían su salario hasta que el Congreso aprobara una ley de financiación.

Sin embargo, el actual cierre gubernamental sí estaría empezando a obstaculizar las sensibles investigaciones del FBI porque los agentes no pueden pagar a los informantes, según datos periodísticos.

Según los planes de cierre del Departamento de Justicia, ningún agente del FBI fue puesto en licencia y se esperaba que solo alrededor del 10% de los empleados del departamento en general fueran enviados a casa.

