Cirujano de Nueva York acusado de agredir sexualmente a una mujer a punta de pistola

Un destacado cirujano neoyorquino, con una amplia trayectoria académica y profesional, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer a punta de pistola en su apartamento del Distrito Financiero de Manhattan, informó este martes la Fiscalía del Distrito de Nueva York.

El médico, identificado como Maurizio Miglietta, de 56 años, es profesor de cirugía en el Touro College of Osteopathic Medicine, cirujano honorario del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y exconsultor del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El doctor se declaró inocente de los cargos de violación, intento de violación y otros delitos sexuales.

Una reunión profesional que terminó en agresión

De acuerdo con la acusación, Miglietta conoció a la presunta víctima, de 28 años, durante un evento de networking en el ámbito médico. La mujer acudió al apartamento del cirujano el 5 de junio con la expectativa de discutir temas profesionales.

Sin embargo, el documento judicial sostiene que Miglietta la besó sin su consentimiento y, cuando ella intentó apartarse, él mostró un arma de fuego que dijo estar cargada.

La fiscalía afirma que el médico colocó el arma sobre una mesa junto a la cabeza de la mujer y la agredió sexualmente, pese a que ella se negó en repetidas ocasiones. La víctima logró escapar alegando que debía asistir a una reunión.

“Según se alega, este prominente médico aprovechó su posición para atraer a una mujer a su apartamento con el pretexto de ofrecerle mentoría profesional”, declaró el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado.

“En cambio, mostró un arma de fuego y la agredió sexualmente tras su negativa reiterada”, agregó.

El caso continúa bajo investigación y la Fiscalía del Distrito de Manhattan pidió la colaboración de posibles testigos o víctimas. Cualquier persona con información sobre agresiones similares puede comunicarse con la División de Víctimas Especiales al número 212-335-9373.

