Mundial 2026: lista de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

El Mundial de 2026 cada vez toma más forma. Ya son 28 selecciones las que consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo. Solo falta definir los representantes de Europa y alguna que otra selección que se jugará su cupo en la próxima fecha FIFA.

La Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos amplió la cantidad de participantes. De 32 selecciones participantes se pasó a 48. Este aumento de cupos ha hecho que haya más naciones que jugarán por primera vez un Mundial.

En la AFC (Asia), habrá dos selecciones debutantes en esta competición. Jordania y Uzbekistán escucharán su himno nacional por primera vez en la historia en un Mundial de mayores. En la CAF (África) hay otra selección debutante. Cabo Verde se coló entre los gigantes africanos para jugar el primer Mundial de su historia.

Selecciones clasificadas al Mundial de 2026

Concacaf (América del Norte, Centroamérica y el Caribe)

-Canadá (anfitrión)

-México (anfitrión)

-Estados Unidos (anfitrión)

En esta confederación hay otros tres cupos directos disponibles y dos más para disputar el repechaje. Aún no se suma un nuevo integrante a esta lista.

Conmebol (América del Sur)

-Argentina

-Brasil

-Colombia

-Ecuador

-Paraguay

-Uruguay

Todas las plazas directas están decididas. Bolivia jugará el repechaje con la intención de ser el séptimo representante de Conmebol en el Mundial.

AFC (Asia)

-Australia

-Irán

-Japón

-Jordania (debutante)

-Corea del Sur

-Uzbekistán (debutante)

-Qatar

Solo queda un puesto por definir. Este cupo se definirá en la fecha FIFA del mes de noviembre.

CAF (África)

-Cabo Verde (debutante)

-Egipto

-Ghana

-Marruecos

-Sudáfrica

En esta confederación aún quedan cuatro cupos directos disponibles y otros cuatro para el repechaje.

OFC (Oceanía)

-Nueva Zelanda

Nueva Caledonia consiguió el boleto al repechaje que se disputará en marzo.

UEFA (Europa)

Hasta ahora no hay clasificados. La UEFA tiene 16 puestos directos al Mundial.

