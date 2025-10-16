El “Turco” Mohamed analiza su retiro al finalizar el Apertura 2025

Antonio Mohamed, técnico del Toluca, abrió este jueves la posibilidad de retirarse de la dirección técnica al finalizar el actual torneo Apertura 2025, debido a que por su edad ya siente los estragos del estrés por esta complicada profesión en busca de los resultados cada semana.

Lo anterior surgió en una entrevista para la cadena TUDN, en donde se dijo estar pleno y convencido de que está realizando lo que más le gusta en la vida, pero también expuso que ya no se siente con la fuerza de la juventud para seguir lidiando con el estrés diario de una labor muy reconfortante, pero a la vez muy desgastante.

“Estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando, una etapa de mi vida, no sé si será la última, el último vagón en la parte de entrenador, soy entrenador hace 24 años. Si haces la cuenta de los años que dirigí es el último vagón, si haces los vagones de cinco años es el último, tengo 55 años, tampoco tan joven, no para estar en él todo el día detrás del estrés todos los partidos.”, destacó el experimentado entrenador en una noticia que golpea las ilusiones de la afición de Toluca que creía en el inicio de toda una brillante historia para los Diablos Rojos.

Las causas del llamativo anuncio

El sorpresivo anuncio de Antonio Mohamed contrasta con la gran trayectoria del llamado “Turco” en el Toluca en donde finalizó con la hegemonía del América, arrebatándoles el título del torneo Clausura 2025, el Campeón de Campeones, así como al LA Galaxy la Campeones Cup, en lo que representa todo un camino brillante que la directiva espera mantener por lo menos en el actual torneo Apertura 2025 y después invitarlo a cumplir su contrato que finaliza en diciembre de 2026, lo que representaría una dinastía de los Diablos Rojos en el fútbol de México.

Mohamed, por esa razón en la entrevista bromeó que después de los partidos les cuesta demasiado ya recuperarse del cansancio mental que representa dirigir un partido de la Liga MX: “Por eso no descartó que el retiro esté más cerca de lo que se podría suponer, porque poco a poco se van perdiendo las ganas de dirigir y la ilusión de levantarse a diario para ir a entrenar”, finalizó.

Cabe señalar que Mohamed se ha coronado en cuatro ocasiones en la Liga MX con Xolos de Tijuana (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025) y espera conseguir el doblete con el cuadro escarlata en el actual campeonato Apertura 2025.

