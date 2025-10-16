Familia de Diane Keaton confirma la causa de su muerte a los 79 años

La actriz Diane Keaton murió el pasado 11 de octubre a los 79 años, sin embargo, ha sido hasta ahora que su familia confirmó las causas de su lamentable y sorpresiva partida.

Por medio de un comunicado, que hicieron llegar a la revista People y a otros medios, fue como los familiares de la fallecida estrella de Hollywood compartieron con sus seguidores mayores detalles sobre su deceso.

La actriz, quien ganara el Oscar por la película ‘Annie Hall’, falleció por complicaciones derivadas de una neumonía.

Además de lanzar un comunicado para aclarar las causas de su muerte, su familia quiso aprovechar el momento para agradecer a sus compañeros y a sus fans por las muestras de cariño que le han hecho llegar en cuanto se supo la triste noticia.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”, se lee en el texto que difundieron.

También dieron a conocer que Diane Keaton estuvo muy bien acompañada en sus últimos momentos con vida, pues sus familiares no se despegaron de su lado ni un solo instante.

“Su partida fue pacífica, en su hogar rodeada de amor”, detallaron.

Los últimos meses con vida de Diane Keaton fueron muy complicados para ella y para todo su entorno, tal y como lo dio a conocer una fuente cercana a la familia, quien detalló que la salud de la actriz se vio deteriorada con el pasar del tiempo.

“Estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso. Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por los incendios forestales de enero, y cuando regresó, me quedé atónita”, se sinceró la compositora Carole Bayer, quien era muy cercana a la actriz.

Sigue leyendo: