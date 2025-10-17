Test de durabilidad reveló un fallo crítico en la batería y la bisagra del Pixel 10 Pro Fold

Google parece tener un problema grave de durabilidad y seguridad con su Pixel 10 Pro Fold, y la más reciente prueba de resistencia realizada por el youtuber JerryRigEverything solo ha confirmado estas preocupaciones.

Durante un test extremo, el dispositivo no solo sufrió una rotura estructural en la zona de la bisagra, sino que también su batería explotó, generando humo y fuego, un hecho sin precedentes que ha puesto en duda la fiabilidad de este móvil plegable de alta gama.

El desastre durante la prueba de durabilidad

El Pixel 10 Pro Fold fue sometido a una prueba extrema de doblado que terminó en desastre. Aunque Google promociona una bisagra sin engranajes y una supuesta durabilidad para una década, el teléfono se rompió fácilmente en la misma zona débil donde fallaron sus predecesores: las líneas de antena cercanas a la bisagra.

Lo más alarmante llegó después: al intentar manipular el teléfono dañado, la batería interna sufrió una ruptura severa que provocó una fuga térmica y una explosión con llamas visibles. JerryRigEverything tuvo que alejarse rápidamente por cuestiones de seguridad. Esta situación marca la primera vez en 10 años de pruebas que una batería explota en el famoso canal.

Además, la bisagra mostró un rendimiento cuestionable ante el polvo y partículas, lo que pone en entredicho la certificación IP68 que Google promociona. En comparación, móviles plegables como el Samsung Galaxy Z Fold 7 superaron estas pruebas de resistencia sin problema, dejando al Pixel 10 Pro Fold muy por detrás en términos de durabilidad y robustez.

Por qué este fallo afecta la confianza en Google

La explosión de una batería dentro de un smartphone no es un problema menor. Si bien la prueba es extrema y no representa un uso típico, la repetición del mismo punto débil estructural y la falla grave de seguridad son alarmantes para los consumidores. Google ha repetido este error en tres generaciones de plegables, sin corregir el diseño en la zona vulnerable.

Esto crea un gran desafío para la marca, que compite en un mercado donde la confianza y fiabilidad son clave, especialmente considerando el precio elevado del dispositivo, cerca de $1,800 dólares.

El hecho de que otros fabricantes hayan logrado superar estos retos técnicos mientras Google persiste con fallas evidentes y peligrosas, puede erosionar su posición. La reputación del Pixel Fold para muchos usuarios ahora está en entredicho, y Google necesita tomar medidas inmediatas si quiere seguir siendo competitivo en el segmento de móviles plegables.

Cómo debe responder Google para recuperar la confianza

La solución pasa por revisar profundamente el diseño y fortalecer la bisagra y la seguridad de la batería. Google debe lanzar una versión corregida del Pixel 10 Pro Fold o un nuevo modelo que garantice resistencia y evite riesgos de incendios. La transparencia en la comunicación sobre las mejoras y los procedimientos de prueba también será clave para tranquilizar a sus usuarios y proteger su imagen.

Este incidente ha dejado claro que la innovación sin una fiabilidad sólida puede costar muy cara. Para mantener su lugar en el mercado y atraer a los consumidores, Google debe demostrar que sus plegables no solo son innovadores, sino también seguros y duraderos.

El Pixel 10 Pro Fold ha expuesto un serio problema estructural y un riesgo de seguridad con la explosión de su batería durante una prueba extrema. Este suceso pone en alerta tanto a los usuarios como a la industria sobre la necesidad urgente de mejoras en la durabilidad y seguridad de estos dispositivos plegables tan esperados y costosos.

