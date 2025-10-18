El rapero Playboi Carti es acusado de agresión tras presunta pelea con su novia

El rapero Playboi Carti, cuyo nombre real es Jordan Terrell Carter, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal después de ser acusado de un delito menor de agresión tras un altercado que involucró a su novia y al conductor de su limusina a principios de este mes.

El incidente, según reportes de TMZ citando a las autoridades, ocurrió el 2 de octubre en Park City, Utah. De acuerdo con la versión del conductor de la limusina, Carl Reynolds, la discusión comenzó cuando el artista y su novia peleaban dentro del vehículo mientras eran transportados desde su hotel hacia un lugar de ensayo. Reynolds declaró que, ante la escalada de la disputa, decidió intervenir.

La situación se agravó hasta el punto de que, según el relato del conductor, este fue golpeado. Reynolds afirmó que se vio obligado a detenerse en un lugar seguro en la cercana Heber City. Fue entonces cuando, según el reporte, el equipo de seguridad de Carti intervino para separar a los involucrados. Otro conductor de la misma empresa de limusinas, ALC A Limousine Connection, presenció lo sucedido.

La policía del Condado de Wasatch respondió al llamado y documentó las lesiones de Reynolds. Hasta el momento, los representantes de Playboi Carti y el Departamento de Policía de Park City no han emitido declaraciones oficiales ante las solicitudes de comentario.

Un historial de enfrentamientos con la ley

Esta acusación es solo la más reciente en una serie de problemas legales para el cantante. Su historial incluye:

2017: Cargos previos por agresión doméstica.

2019: Una multa de $900 por agredir al conductor de su autobús turístico en Escocia.

2020: Un arresto en Georgia después de que la policía encontrara drogas (marihuana, Xanax, codeína y oxicodona) y tres armas de fuego en su Lamborghini.

2022: Fue arrestado por agresión agravada tras allegedly estrangular a su novia, quien en ese momento estaba embarazada, durante una discusión sobre una prueba de paternidad.

