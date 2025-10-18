Eugenio Suárez pone a Seattle a una victoria de su primera Serie Mundial

Los Marineros de Seattle están a tan solo una victoria de la Serie Mundial tras el triunfo 6-2 este viernes en el quinto juego de la Serie de Campeonato.

El equipo comandó un rally de cinco carreras coronado por un grand slam de Eugenio Suárez que enmarca uno de los batazos más importantes en la historia de la franquicia.

La Serie de Campeonato volverá a Toronto para el Juego 6 este domingo. Los Blue Jays están obligados a ganar dos seguidos, mientras que Seattle necesita solo una victoria para medirse a los Dodgers en la Serie Mundial.

Eugenio Suárez con el batazo más importante para los Marineros de Seattle

Los Marineros comenzaron ganando en el segundo inning con un cuadrangular solitario de Eugenio Suárez, quien no había tenido mucho éxito con el bate en los últimos juegos.

Aunque Toronto no se rindió y empató la pizarra en el quinto capítulo con un doble de George Springer.

Los Blue Jays tomarían la delantera en el sexto episodio con un hit de Ernie Clement para traer al mexicano Alejandro Kirk al home.

Toronto buscaba la tercera victoria como visitante para buscar liquidar en el regreso a casa, pero Cal Raleigh y Eugenio Suárez detuvieron esas aspiraciones.

Raleigh comenzó con un jonrón solitario en el octavo inning para empatar la pizarra 2-2, su cuarto vuelacerca en la postemporada.

Luego Jorge Polanco y Josh Naylor se embasaron por boleto y el cubano mexicano Randy Arozarena recibió un pelotazo.

Esto le daría el turno a Eugenio Suárez con bases llenas y sin outs. El venezolano conectó un largo batazo a la banda contraria que encendió a los 46,758 aficionados que asistieron al T-Mobile Park y puso el marcador 6-2.

En el noveno inning, el mexicano Andrés Muñoz entró a relevar de forma perfecta por la vía rápida del 1-2-3 y asegurar la victoria.

Seattle necesita un triunfo más para llegar a su primera Serie Mundial y podría conseguirla este domingo.

