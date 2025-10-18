Michelle Renaud presume orgullosa los primeros pasos de su hijo Milo

La actriz Michelle Renaud conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de reaparecer con una tierna publicación en la que mostró lo mucho que ha crecido su hijo Milo durante los últimos meses. Tan es así que el pequeño que comparte con Matías Novoa ya ha dado sus primeros pasos y hasta disfruta de caminatas vespertinas en familia.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de historias como “Hijas de la Luna” y “La Reina soy yo” colocó un video con el que documentó una de las miles aventuras que vive junto al pequeño al que dio la bienvenida en junio de 2024.

En esta ocasión, el breve audiovisual dejó ver a Milo caminando con mucha agilidad a través de un parque, siempre bajo la mirada atenta de mamá: “Milo caminando por el mundo con su mochila. Me mata de amor…Creció muy rápido”, escribió Michelle Renaud para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había recolectado miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Es así como la sección de comentarios bajo el post se llenó de mensajes cargados de ternura y cariño para el integrante más pequeño de la familia Novoa-Renaud: “Como está de guapo Michelle”, “Ay Dios mío, que hermoso caminando”, “Qué dulce y cálido paquete de amor… un ángel. La alegría ilimitada y la verdadera felicidad de mamá y papá, esto es lo que hace que valga la pena vivir” y “No lo puedo creer, que grande y hermoso está este bebé”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta hazaña del pequeño Milo se dio a solo unas semanas de que la pareja conformada por Michelle Renaud y Matías Novoa sorprendieran al revelar que esperan a su segundo bebé en común.

La parejita optó por una revelación sencilla y sin adornos, durante su más reciente viaje a Londres: “Londres con mucho ❤️❤️ La familia sigue creciendo”, detalló el galán de telenovelas tras publicar las primeras imágenes de la pancita de la actriz.

Seguir leyendo:

• Michelle Renaud y Matías Novoa esperan su segundo bebé en común

• Ex de Michelle Renaud se despide con emotivas palabras de su hijo: “Nos volveremos a ver”

• Michelle Renaud habló de su química con William Levy en la serie “Camino a Arcadia”