Albert Pujols no será mánager de los Angels, según reporte

El legendario toletero dominicano Albert Pujols no dirigirá a Los Angeles Angels. Según reportó Jon Heyman, del New York Post, ambas partes “rompieron las conversaciones” sobre la vacante de mánager que el club busca cubrir antes de la temporada 2026.

De acuerdo con The Athletic, Pujols y la organización californiana no lograron acercar posiciones “en términos de dinero y años”. Aunque en teoría las conversaciones podrían retomarse, los reportes apuntan a que es “muy improbable” que se llegue a un acuerdo. El nombre de Pujols, no obstante, sigue en la órbita de otros equipos: los Padres de San Diego y los Orioles de Baltimore han mostrado interés en sus servicios.

Sam Blum, Katie Woo y Ken Rosenthal habían adelantado a comienzos de octubre que el propietario de los Angels, Arte Moreno, veía al exjugador como su principal opción para dirigir al equipo. Sin embargo, las diferencias contractuales parecen haber cerrado definitivamente esa puerta.

Los Padres buscan estabilidad en el dugout y ponen la mira en Pujols

El giro de los acontecimientos abre la posibilidad de que los Padres hagan un movimiento agresivo para intentar convencer al dominicano. Con figuras como Manny Machado, Xander Bogaerts y Fernando Tatis Jr., San Diego sabe que su ventana de campeonato con ese núcleo no será eterna.

El presidente de operaciones de béisbol, AJ Preller, también necesita un cambio de rumbo tras varios intentos fallidos. Mike Shildt, Bob Melvin y Jayce Tingler duraron apenas dos temporadas cada uno como mánager. Una figura con la autoridad y el respeto de Pujols podría brindar la estabilidad que tanto busca la franquicia.

Sin embargo, el tres veces Jugador Más Valioso no cuenta con experiencia como entrenador a tiempo completo en las Grandes Ligas. Su única experiencia como dirigente fue con los Leones del Escogido, en la liga invernal dominicana. Por ello, algunos analistas consideran que los Padres podrían preferir a alguien con mayor trayectoria en la gestión del vestuario.

A pesar de ello, su liderazgo natural y su prestigio dentro del béisbol lo convierten en un candidato atractivo. “Los dos jugadores más influyentes de los Padres: Manny Machado y Fernando Tatis Jr.”, informó Alden González de ESPN, verían con buenos ojos su llegada.

Mientras tanto, los Angels continúan su búsqueda de mánager tras la salida de Ron Washington y el interinato de Ray Montgomery. El equipo cerró la temporada con récord de 72-90 y once años sin avanzar a postemporada. Para una organización que atraviesa una de sus etapas más inestables, la negativa de Pujols marca un nuevo capítulo de incertidumbre en Anaheim.



Sigue leyendo:

· Falleció el pelotero venezolano Jesús Montero, ex Yankees

· Un histórico Ohtani manda a los Dodgers a la Serie Mundial

· Padres de San Diego entrevistarán a Albert Pujols como manager