Padres de San Diego entrevistarán a Albert Pujols como manager

Albert Pujols está previsto a reunirse con los Padres de San Diego para el puesto de manager, de acuerdo a ESPN.

Los reportes indican que el ex-grandeliga dominicano ya no será tomado en cuenta para el rol de manager en los Angels, equipo con el que se reunió hace algunas semanas.

Los Orioles de Baltimore también han expresado el interés en reunirse con el manager dominicano, de cara a lo que será la temporada 2026.

While Albert Pujols is now a managerial candidate in San Diego, as @sdutKevinAcee reported, he no longer is in the running for the Angels' vacancy, per @SamBlum3 — Bob Nightengale (@BNightengale) October 20, 2025

Padres sin manager tras retiro de Mike Shildt

El dominicano se reunirá con la franquicia de San Diego este miércoles, luego de que Mike Shildt anunció su retiro como dirigente tras la temporada 2025.

Shildt llevó a los Padres de San Diego a la postemporada, pero terminaron eliminados en la Serie de Comodín tras perder ante los Cubs de Chicago en tres juegos.

Siete equipos permanecen sin manager tras el fin de la temporada regular 2025.

Pujols actualmente es asistente especial de los Angels, como parte de un contrato de 10 años y 10 millones de dólares que entró en vigencia tras su retiro en 2022.

Los ocho equipos de Grandes Ligas sin manager son:

Angelinos de Los Ángeles

Baltimore Orioles

Atlanta Braves

San Francisco Giants

Washington Nationals

Colorado Rockies

Minnesota Twins

Pujols viene de su primera experiencia como manager en República Dominicana y quedó campeón con los Leones del Escogido en Lidom, liga invernal de béisbol dominicano.

El ex-grandeliga llevó a su equipo a la Serie del Caribe, torneo en el que también se coronó contra México en la gran final.

Albert Pujols está confirmado como manager de su país para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, aunque no podrá formar parte de ese cargo si opta por firmar por un cargo de Grandes Ligas.

