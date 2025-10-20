Toronto y Seattle definirán rival de Dodgers en Serie Mundial en un Juego 7

Los Toronto Blue Jays derrotaron 6-2 a los Marineros de Seattle para forzar el Juego 7 de la Serie de Campeonato y conocer cuál será el rival de los Dodgers en la Serie Mundial.

Toronto se apoyó en su ofensiva y en el joven Trey Yesavage, quien se acreditó la victoria y sacó hasta tres jugadas de doble play.

Por su parte, Seattle dejó escapar varias oportunidades a la ofensiva y está obligado a ganar para avanzar a la Serie Mundial.

El Juego 7 de la Serie de Campeonato se decidirá este lunes a las 7:00 pm en el Roger Centre de Toronto, Canadá.

Vladimir Guerrero inspira a Toronto para llega al Juego 7

Los Blue Jays de Toronto se pusieron arriba en el marcador aprovechando errores defensivos de Seattle en el segundo inning y no soltaron la cima.

Addison Barger amplió la pizarra 4-0 con un cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio para darle tranquilidad a Yesavage.

El lanzador de los Blue Jays entró en problemas varias veces, pero su defensa hizo el trabajo con dos doble plays en innings consecutivos para sacar el cero.

Vladimir Guerrero ha sido un líder para los Blue Jays desde que comenzó la postemporada. El dominicano sigue inspirado y continuó este domingo.

Guerrero Jr. sacó un jonrón solitario que puso el marcador 5-0 y el dominicano se perfila a llevarse el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato si logran derrotar a Seattle.

El primera base amplió su récord del jugador de los Blue Jays con más jonrones en una misma postemporada.

Los Marineros consiguieron dos carreras con un jonrón solitario de Josh Naylor y un hit de Eugenio Suárez, pero no pudieron hacer más daño.

Yesavage salió del juego luego de 5.2 innings, 2 carreras limpias, 7 ponches, 3 boletos y se llevó la victoria.

Guerrero Jr. anotó una carrera más por un wild pitch que terminó con las esperanzas de seattle y fijó todo para el Juego 7.

