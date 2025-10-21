Arrestan a hombre en aeropuerto de Atlanta tras amenazar con disparar un rifle semiautomático

Las autoridades de Atlanta arrestaron a un hombre dentro del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson después de que su familia alertara a la policía de que estaba armado y se dirigía al aeropuerto para disparar.

El hombre, Billy Joe Cagle, no estaba armado cuando fue arrestado, pero la policía encontró un rifle de asalto AR-15 en su vehículo estacionado afuera, según informaron las autoridades.

Enfrenta cargos de amenazas terroristas, intento de agresión con agravantes, posesión de arma de fuego en la comisión de un delito grave y posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, según el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, quien lo calificó como una “tragedia evitada”.

El FBI afirmó estar colaborando en la investigación. “Este individuo tenía un arma semiautomática y tenía problemas mentales. Y cuando se combina esto puede resultar mortal”, declaró el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, en una conferencia de prensa.

La familia de Cagle había alertado a la policía de Cartersville de que estaba armado y él había dicho en una transmisión en vivo en redes sociales que se dirigía al aeropuerto, según Schierbaum. La policía de Cartersville notificó entonces al Departamento de Policía de Atlanta.

🚨A chilling close call at Atlanta's Hartsfield-Jackson: 49-year-old Billy Joe Cagle livestreamed threats to "shoot up" the terminal parked his truck with a loaded AR-15 outside and was scouting inside when family tipped off police.



Arrested in under 15 minutes—tragedy averted… pic.twitter.com/FJCNg88Q4c — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) October 21, 2025

Pero lo que las autoridades desconocían, según Schierbaum, es que Cagle ya estaba en el aeropuerto, habiendo llegado poco antes de las 9:30 a. m. a la terminal sur. “Parecía estar muy interesado en la zona de facturación de la TSA, que, como pueden ver, estaba abarrotada”, declaró el jefe, refiriéndose a las imágenes de las cámaras de vigilancia.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, con más de 108 millones de personas volando en 2024. Este año celebró su centenario. Atlanta es la sede de la importante aerolínea estadounidense Delta Air Lines.

“Estamos aquí hoy para informarles sobre un éxito, no una tragedia, porque una familia vio algo y dijo algo”, dijo Schierbaum.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X que está “agradecida de que esta persona haya sido detenida por las fuerzas del orden antes de que causara daño a alguien”.

