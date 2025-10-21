Inmigrante es detenido tras ofrecer $10,000 en TikTok por atacar a agentes de ICE 

Un inmigrante de origen mexicano fue arrestado en Dallas tras publicar un video en TikTok en el que ofrecía una recompensa de $10,000 por cada agente de ICE atacado. La publicación, que rápidamente se viralizó, provocó la reacción inmediata de las autoridades federales.

El detenido fue identificado como Eduardo Aguilar, de 23 años, quien se encontraba en Estados Unidos de manera irregular. De acuerdo con medios como New York Post, el joven fue interceptado por agentes federales días después de que el contenido circulara ampliamente en redes sociales.

La publicación que encendió las alarmas

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Aguilar publicó el pasado 9 de octubre un video en TikTok en el que pedía a “10 personas determinadas” en Dallas que se unieran a él y ofrecía una recompensa de $10,000 por cada agente de ICE atacado.

Hasta ahora, el acusado permanece detenido y en espera de una posible deportación por una orden previa. Crédito: Shutterstock

En el mensaje, el joven incluyó emojis de calavera, que las autoridades interpretaron como un llamado explícito a la violencia.

De acuerdo con Fox 4 News, al momento de su arresto las autoridades hallaron una pistola cargada de 9 milímetros en su vehículo. Además, los registros muestran que Aguilar había ingresado a Estados Unidos como menor no acompañado en 2018 y que en 2019 se le dictó una orden final de deportación, lo que agrava su situación legal por posesión de arma y amenaza federal.

Cargos federales y posible condena

El Departamento de Justicia informó que Aguilar fue acusado formalmente del delito de “transmisión interestatal de una comunicación que contiene una amenaza”, un cargo federal que puede implicar hasta cinco años de prisión.

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificaron las amenazas como “inaceptables” y advirtieron que cualquier intento de incitar a la violencia contra sus agentes será perseguido con todo el peso de la ley.

Según KWTX News, tras el arresto el joven permanece bajo custodia en Texas y está a la espera de una audiencia judicial. La fiscal interina del Distrito Norte de Texas, Nancy E. Larson, señaló que su oficina seguirá adelante con el proceso y que “ninguna amenaza contra funcionarios federales quedará sin respuesta”.

Futuro migratorio incierto

Tras este arresto, el futuro migratorio de Eduardo Aguilar parece muy complicado. Según los reportes oficiales del Departamento de Justicia, el joven enfrenta no solo el proceso penal por amenazas, sino también la reactivación inmediata de su orden de deportación, vigente desde 2019. Si resulta condenado, deberá cumplir la sentencia en una prisión federal antes de ser deportado a México, sin posibilidad de apelar su expulsión.

Continúa leyendo:

Comité Nacional Republicano apoya iniciativa de exigir prueba de ciudadanía para registrarse a votar

La Guardia Costera lanza un plan para patrullar el Río Grande

¿Cómo aplica el costo de $100,000 dólares por la visa H-1B que ordenó Trump?





