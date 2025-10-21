Oleksandr Usyk quiere enfrentar al ganador de Parker vs. Wardley en 2026

Serhii Lapin, asesor de Oleksandr Usyk, confirmó que el campeón indiscutido de peso pesado regresará en la primera mitad del 2026 y que quiere enfrentar al ganador de la pelea entre Joseph Parker y Fabio Wardley.

De acuerdo con Mike Coppinger en InsideRingShow, Lapin comentó que Usyk ya se encuentra mejor de su lesión en la espalda porque completó la rehabilitación y solo falta saber quién de ellos subirá al ring.

“Hablé con el asesor de Usyk, Serhii Lapin, y me dijo: ‘Quizás cinco peleas más con Usyk durante ese periodo’. Ahora, está pensando en la primera mitad de 2026 contra el ganador de la pelea de este sábado entre Joseph Parker y Fabio Wardley”, dijo.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

“Ese será el requisito obligatorio de la OMB que se ordenó en julio para que Parker pelee contra Usyk, pero Usyk tiene una lesión de espalda. Se siente bien ahora. Acaba de completar su rehabilitación y está en excelente forma“, agregó.

Recordemos que la OMB ordenó que Oleksandr Usyk se enfrentara a Joseph Parker, retador oficial del organismo. Tras cumplirse el plazo para las negociaciones, el campeón pidió una extensión de 90 días para tratar sus lesiones.

Después que el organismo aceptara la solicitud del campeón ucraniano, Parker concretó una pelea con Fabio Wardley, quien venció por nocaut a Dillan White, o buscar a otro oponente disponible.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Por esta razón, el equipo del ucraniano cree que se ha ganado el derecho de elegir su futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· OMB exige informe médico de la lesión de Oleksandr Usyk tras video bailando

· Equipo de Oleksandr Usyk explica solicitud de extensión a la OMB

· Oleksandr Usyk pide extensión a la OMB para pelear con Parker por lesión