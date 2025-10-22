América derrotó al Puebla con goles polémicos y agónicos: 2-1

El América logró recuperarse de la derrota en el clásico contra Cruz Azul el sábado pasado al vencer 2-1 al Puebla, en un resultado inmerso por la polémica y el drama en sus goles anotados, pues en el primero el VAR tuvo que intervenir y en el segundo, se dio en la última jugada del encuentro.

Sin duda un resultado muy favorable para un cuadro como la oncena que dirige el brasileño André Jardine, que tuvo que hacer magia para suplir las bajas de Alejandro Zendejas, Erick “Chiquito” Sánchez y de Henry Martín, al grado de iniciar en el ataque con los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, así como el francés Allan Saint-Maximin.

Puebla estuvo cerca de dar otra sorpresa como la victoria del viernes pasado sobre Tijuana, pues el técnico argentino Hernán Cristante ha empezado a darle mayor sentido táctico a su equipo y poco a poco hace partido a cualquier rival como lo hizo sobre el América.

Pero el América está hecho para estos partidos, sobre todo cuando hay que recuperarse de marcadores adversos, como el de este encuentro cuando el argentino Emiliano Gómez al minuto 51 los puso contra la pared en una acción sobre la marca de Israel Reyes que no llegó a tapar el disparo sobre la izquierda del argentino.

Contra la corriente

Después de la anotación de Emiliano Gómez, el América ajustó varias piezas y fue al frente con todo, más con fuerza y corazón que con el fútbol de otras ocasiones y obviamente donde extrañaron de sobremanera a los tres elementos mencionados como Chiquito Sánchez, Alex Zendejas y Henry Martín, pero aun así se las ingeniaron para hacerle frente a los poblanos.

La fuerza de la reacción americanista dio frutos cuando Brian Rodríguez disputó el esférico con De la Rosa, siendo derribado el americanista y donde no parecía falta, pero el árbitro Martín Molina acudió al VAR y decretó la pena máxima que el propio Brian cobró para colocar el 1-1.

América quiso reaccionar, pero el ingreso de Patricio Salas por el inoperante Alexis Gutiérrez o de Víctor Dávila por el “Búfalo” Aguirre, ayudaron poco o nada para mover las cosas en la cancha, hasta que enviaron a Ramón Juárez y este fue el detonante de cambiar el destino del cuadro americanista con el gol agónico de la victoria.

El gol dio la impresión de encender al América, pero siguieron con su mismo estilo trompicado que le facilitó el trabajo a los poblanos hasta el minuto 90+7, en la última acción del encuentro Maximin mandó una pelota en el área y Ramón Juárez remató a placer y la puso lejos del portero Jesús Rodríguez para convertirse en el héroe de las Águilas.

Alineaciones América vs. Puebla FC

Seguir leyendo:

– “La peor actuación”: André Jardine explica la derrota de América ante Cruz Azul

– Cruz Azul viene de atrás para vencer al América 2-1 y despojarlo del subliderato

– Brian Rodríguez prepara la pluma para firmar su renovación con el América





