Exportero José Luis Chilavert buscará candidatura para contender por la alcaldía de Luque, en Paraguay

El exportero de la selección de fútbol de Paraguay José Luis Chilavert anunció este miércoles que diversas fuerzas opositoras lo apoyan para ser candidato a intendente (alcalde) de la ciudad de Luque, vecina de Asunción, en los comicios municipales previstos para octubre de 2026.

Chilavert, que fue aspirante a la Presidencia de su país en las elecciones de 2023, en las que se impuso el actual gobernante Santiago Peña, del Partido Colorado, dijo que buscará competir bajo la fórmula “Unidos por Luque”.

En ese sentido, indicó que esa alianza se formó con el apoyo de diversas fuerzas opositoras por el “bien común de ayudar a la gente”.

“En Paraguay somos muchos más los honestos que los delincuentes y corruptos. Yo necesito, les hablé claro, la participación de todos, el apoyo de todos y fundamentalmente dejar las diferencias que tenemos ya sea política, de ideología”, declaró a la radio Monumental el también excapitán de la Albirroja.

El exarquero confió en que lo que alcanzó en el mundo fútbol también lo pueda “lograr en la política”.

El “Chila” también criticó a la corriente oficialista Honor Colorado, el sector del Partido Colorado afín al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y a la que pertenece Peña.

“Yo creo que existe una dictadura hoy en día, fundamentalmente desde que se formó Honor Colorado. Ellos normalizaron la corrupción que existe en nuestro país”, acusó el exseleccionado, sin ahondar en detalles.

En Paraguay, los partidos deben celebrar comicios internos para definir a sus candidatos de cara a los procesos electorales.

*Con información de EFE.

