Sebastián Villa fue absuelto por un tribunal argentino en el caso por abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue absuelto este martes por un tribunal argentino en el juicio que enfrentaba por una denuncia de abuso sexual en su contra por una joven en 2022.

La decisión judicial se produjo luego de que tanto la denunciante, Tamara Doldán, como la fiscalía desistieran de continuar con el proceso penal, poniendo fin a una causa que había afectado la carrera y la imagen del exjugador de Boca Juniors.

El caso contra Sebastián Villa

Doldán había acusado a Villa de haberla encerrado y abusado sexualmente durante una fiesta en la casa del futbolista, ubicada en las afueras de Buenos Aires, en 2021.

También afirmó que el colombiano intentó sobornarla con $5,000 dólares para que no lo denunciara, y que había recibido amenazas de allegados al jugador.

Villa negó los cargos desde el inicio del proceso y sostuvo que su relación con Doldán incluía encuentros sexuales consentidos, aunque reconoció que eran de “carácter intenso”.

En abril de 2024, la denunciante aceptó un resarcimiento económico y retiró la acusación formal. A pesar de ello, la fiscalía decidió continuar con la investigación, pero finalmente el tribunal resolvió absolver al futbolista tras no encontrar pruebas suficientes para una condena.

De esta manera, Villa queda libre de cargos en este proceso judicial, aunque previamente había sido condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión en suspenso por lesiones leves y amenazas a una expareja, en un caso independiente.

Tras su salida de Boca Juniors —que lo separó del plantel profesional tras la primera condena—, Villa continuó su carrera en el exterior antes de regresar al fútbol argentino en 2024 con Independiente Rivadavia de Mendoza, donde actualmente es capitán y figura.

El jugador de 28 años también mantiene una demanda contra Boca Juniors por despido injustificado, mientras intenta recuperar su estabilidad deportiva y personal tras varios años de controversias legales.

