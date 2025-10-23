Pitbull Cruz cree que Canelo debería hacer una o dos peleas más antes del retiro

Isaac ‘Pitbull’ Cruz cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez debería hacer una o dos peleas más y luego pensar en el retiro tras haber perdido su campeonato indiscutido ante Terence Crawford.

En una entrevista con Izquierdazo, Pitbull Cruz explicó que Canelo Álvarez ya ha logrado todo, pero despedirse con una victoria contra Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o el mismo Crawford sería lo ideal.

“Pues yo creo que ya ha conseguido todo lo que él ha querido, creo que ha sido muy criticado, pero a final del día uno nunca es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y bueno, a final del día, si él decide estar aquí dentro del boxeo profesional, yo creo que es como todo boxeador que se quiere retirar bien, siendo un campeón sólido. Creo que si toma una o dos peleas más es para retirarse bien”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring a mediados del 2026. Crédito: John Locher | AP

“Pues creo que hay muchas peleas muy interesantes y podría ser la revancha ya sea con Bivol o con Crawford. Hacer una pelea con Beterbiev también estaría bien. Pero ya él decidirá con qué peleador quisiera pelear”, agregó.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Además, el excampeón indiscutible de 168 libras se someterá a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y ahora su regreso al ring será a mediados del 2026.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

