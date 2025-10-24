Dodgers y Blue Jays presentan rosters con novedades en Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto publicaron sus rosters este viernes con varias novedades y que tendrá a tres venezolanos para la Serie Mundial 2025.

El equipo de Los Ángeles contará con dos venezolanos inscritos: Edgardo Henriquez (pitcher) y Miguel Rojas (infielder), mientras que Toronto tendrá a uno solo: Andrés Giménez (infielder).

Por otra parte, Toronto tiene el regreso de Bo Bichette, quien había estado fuera en la postemporada por una lesión en su rodilla.

Los Dodgers incluyeron otros nombres en el cuerpo de bullpen y la baja repentina de Alex Vesia por un compromiso familiar.

Dodgers con nuevos brazos en el bullpen

Los Dodgers tienen algunos cambios en comparación a la barrida ante Milwaukee en la Serie de Campeonato.

Henriquez, quien no estuvo en la serie contra los Brewers, vuelve al equipo y podría ser un brazo importante para Dave Roberts.

Tanner Scott se perdió gran parte de la postemporada y no está inscrito para la Serie Mundial luego de sufrir molestias en sus piernas. Roki Sasaki seguirá con su rol como cerrador.

La baja delicada de Vesia cambiará el orden de relevistas y dará mayor protagonismos a brazos como Anthony Banda y Blake Treinen.

Will Klein también se une al relevo para esta Serie Mundial con unos Dodgers que tienen hasta seis pitchers abridores.

Toronto cuenta con Bo Bichette

Los Blue Jays cuentan con la misma base que terminó la Serie de Campeonato ante los Mariners, pero con la inclusión de Bob Bichette.

Anthony Santander se perderá la Serie Mundial luego de seguir con molestias en su espalda, que lo afectaron gran parte de la temporada.

Bichette no ve acción desde el 6 de septiembre en la temporada regular ante los Yankees de Nueva York.

El manager deberá decidir si va desde el arranque en el Juego 1 este viernes en el Rogers Centre de Toronto.

