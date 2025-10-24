Nelson Cruz confía en los Dodgers para lograr el bicampeonato en la Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles y Toronto Blue Jays abren la Serie Mundial 2025 este viernes. Los Ángeles busca el bicampeonato, mientras que Toronto busca regresar a la época dorada.

Nelson Cruz, ex-grandeliga y comentarista de Univisión, habló en exclusiva para La Opinión sobre su favorito para la Serie Mundial y lo pareja que luce esta edición del Clásico de Otoño de Grandes Ligas.

Cruz explicó cómo el equipo de Toronto se inspiró tras derrotar a los Yankees y remontar ante Seattle, mientras que los Dodgers buscan la historia con un bicampeonato.

“El equipo de Toronto está muy motivado, vencer a los Yankees, creo que les dio una energía extra y venir de atrás del equipo de Seattle, pues lo da como un equipo peligroso y difícil de vencer”, dijo el dominicano.

Por su parte, Cruz catalogó a los Dodgers como el equipo de la década y que luce muy fuerte de cara a la Serie Mundial.

“Tenemos unos Dodgers que son como el equipo de la década, se podría decir. Es raro el año en el que no están en las series mundiales. Tener un equipo con tanto balance, con tantos jugadores veteranos, obviamente te da la facilidad de elegirlo como campeón”, dijo el analista de Univisión.

Nelson Cruz ve a los Dodgers ganando la Serie Mundial

Cruz, quien trabaja en la organización de los Dodgers, afirmó que quiere que gane el equipo de Los Ángeles y los ve como campeones en seis juegos.

“Sería mezquino de mi parte no decir que apoyo a mi equipo, al equipo de los Dodgers. Tengo una familiaridad con todos desde Ligas menores hasta Grandes Ligas. Tengo el placer de trabajar con la mayoría de esos jugadores que van a estar en la Serie Mundial”, comentó.

“He tenido un seguimiento constante, pero a la vez también tengo jugadores dominicanos en el otro equipo y jugadores que admiro, que respeto. Entonces siempre deseándole lo mejor a todos esos jugadores, pero obviamente sí, con el sentimiento de que gane que gane mi equipo de los Dodgers”, reveló Cruz.

