Hija de Bill Clinton le reprocha a Donald Trump su “desprecio hacia la historia” de la Casa Blanca

Chelsea Clinton, hija del expresidente demócrata que gobernó a Estados Unidos de 1993 al 2001, le reprochó al republicano Donald Trump su “desprecio hacia la historia” de la Casa Blanca, esto a raíz de la orden girada para derribar el Ala Este del inmueble con el objetivo de construir en un elegante salón de baile.

Desde marzo, el mandatario de la nación anticipó que contemplaba modificar el aspecto de la residencia oficial y en agosto anunció un proyecto más definido que implicaría $200 millones de dólares en costos.

Sin embargo, el costo de la obra se elevó a $300 millones de dólares a raíz de que más de 30 compañías se mostraron interesadas en aportar todo el dinero necesario para respaldar el sueño de Donald Trump de contar con un reciento a la altura de las grandes cortes europeas.

A pesar de que el proyecto arquitectónico no requerirá de presupuesto gubernamental, los detractores de Trump lo califican como un capricho para demostrar su poder al menos hasta el momento de llevarse a cabo otras elecciones.

A través de una columna de opinión publicada en el diario USA Today, Chelsea Clinton, le recordó a Trump que sólo está de paso en la residencial oficial destinada a los presidentes y, al no ser de su propiedad, debería al menos respetar la historia del inmueble.

“Un desprecio hacia la historia es un rasgo definitorio de la segunda Administración de Trump. La Casa Blanca pertenece a la población estadounidense, y por eso la llamamos la Casa del Pueblo”, indicó.

Donald Trump podrá hacer realidad su sueño de tener un elegante salón de baile en la Casa Blanca. (Crédito: Evan Vucci / AP)

La hija del expresidente incluso refirió que, cuando su padre, recibió a George Walker Bush para entregarle el control de la residencia oficial, ella percibió un profundo respeto mostrado por la familia del político republicano hacia el recinto, lo cual no ocurre con Donald Trump.

“Siempre tuve la sensación de que la familia Bush, al igual que la mía, entendía que todos estábamos simplemente de paso, incluso mientras nuestros padres estaban dando forma a la historia de Estados Unidos”, subrayó.

Chelsea Clinton reconoció su malestar por el hecho de que ningún miembro de la administración federal haya por lo menos solicitado el punto de vista de un historiador antes de echar abajo parte del recinto.

“A menos de un año de celebrar el 250 aniversario de nuestro país, resulta inquietante que se estén realizando modificaciones tan importantes en la Casa del Pueblo, que tiene 225 años, sin una revisión de preservación histórica y, al parecer, sin la participación de ningún historiador.

Lo que se desmanteló no es solo mármol o yeso; es un reflejo de lo fácilmente que la historia puede borrarse cuando el poder olvida su misión”, expuso.

