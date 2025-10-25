Acusan a Hillary Clinton por presuntamente haber intentado robar muebles de la Casa Blanca

Luego de convocar a la ciudadanía para manifestarse en contra del presidente Donald Trump por haber derribado el Ala Este de la Casa Blanca, para allí construir un lujoso salón de baile, la exprimera dama Hillary Clinton fue exhibida bajo el argumento de que, presuntamente, intentó sustraer varios muebles de la residencia oficial antes de concluir la administración de su esposo al frente del gobierno.

Esta semana, la demócrata de Chicago recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para criticar al actual jefe de la nación por haber iniciado los trabajos dirigidos a construir un salón de baile en la Casa Blanca.

“No es su casa. Es tu casa. Y él la está destruyendo”, escribió Clinton con la intención de incentivar más el enfado de varios detractores de Trump que se oponían al derribe del Ala Este del histórico recinto presidencial.

Sin embargo, su comentario le resultó contraproducente, pues sacó a flote un escándalo que la rodeó en 2001, cuando el diario The Washington Post difundió que el expresidente Bill Clinton y ella se llevaron varios artículos domésticos de la Casa Blanca, los cuales estaban legalmente clasificados como parte del inmueble.

Dicha divulgación obligó a la familia Clinton a devolver varios muebles proporcionados por donantes con un valor estimado en $28,000 dólares y además a pagarle $86,000 dólares al gobierno federal por otros obsequios que decidieron llevarse a su domicilio particular al concluir los ocho años de vivir en la residencia oficial.

En su momento, Hillary Clinton y su esposo tuvieron que pagar por varios muebles donados a la presidencia que pretendían llevarse a su domicilio particular. (Crédito: Andrés Kudacki / AP)

Tomado en cuenta ese penoso antecedente, en una entrevista concedida a Fox News Digital, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, definió a la exprimera dama como una persona corrupta y desvergonzada.

“La fallida candidata presidencial y exprimera dama, Hillary Clinton, robó muebles de la Casa Blanca al salir hasta que se vio obligada a devolverlos. La corrupta Hillary es una desvergonzada y una vergüenza total“, enfatizó.

Y para generar mayor controversia, el republicano Rafael Edward Cruz, senador por Texas, también recurrió a su cuenta en X para escribir una lapidaria frase en contra de la esposa de Bill Clinton.

“Al menos no se robó los trofeos”, señaló.

A pesar del provocador señalamiento, nadie de la familia Clinton se atrevió a contestarles a los conservadores.

Sigue leyendo:

• Hillary Clinton compara a Trump con un exmandatario acusado de crímenes de lesa humanidad

• Hija de Bill Clinton le reprocha a Donald Trump su “desprecio hacia la historia” de la Casa Blanca

• El ala este de la Casa Blanca fue demolida para dar paso al salón de baile de Trump