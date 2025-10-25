Ari Borovoy rechaza cantar con Mariana Ochoa en homenaje a un compositor y ella responde

Todo parece indicar que la tensión entre los integrantes de OV7 está lejos de terminar. Y es que recientemente Mariana Ochoa y Ari Borovoy protagonizaron un desacuerdo que terminó por comprometer su presentación en el homenaje al compositor Guillermo Méndez Guiú.

De acuerdo con el relato de la cantante, su compañero decidió no cantar junto a ella en la edición 80 de los premios “Éxito SACM 2025” de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde el compositor de temas emblemáticos para agrupaciones como Timbiriche y RBD recibió un tributo por su trayectoria.

“Memo me hizo la invitación, me comentó que si no tenía problema de subirme al escenario con Ari a cantar y le dije que ninguno“, comentó Mariana Ochoa ante los medios de comunicación.

Asimismo, detalló que a pesar de haber aceptado la propuesta de interpretar el tema “Te Quiero Tanto”, el productor musical habría cambiado de opinión de último momento. Ante los cuestionamientos sobre la razón detrás de este giro en su decisión, la famosa aseguró no estar enterada.

“No sé, pregúntenle al otro lado (Ari Borovoy). Tal vez puso una condición, tal vez por eso ya no se logró. Yo siempre lo he saludado. Hicimos una gira juntos, él se hizo el enojado después de un problema donde su oficina nos falló a todos, que después se reivindicó de alguna manera, pero jamás se recibió una disculpa“, compartió con respecto a la relación laboral actual que mantiene con Borovoy.

Para finalizar, Mariana Ochoa dejó claro que por su parte no existe ningún rencor y si no ha habido acercamiento es a causa de su ex compañero: “Yo siempre llegaba a saludar, a veces me saludaba, a veces no (…) Yo sigo esperando una disculpita”, reiteró.

A pesar de la ausencia de OV7, el homenaje al compositor Guillermo Méndez Guiú tuvo como protagonistas a figuras como Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening. Asimismo, el artista fue distinguido con el premio ‘Gran Maestro’ de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

