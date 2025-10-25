Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 25 de octubre de 2025

Este sábado 25 de octubre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Joseph Parker pondrá en juego el título interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el invicto Fabio Wardley en el O2 Arena de Londres. El neozelandés es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, y busca defender su puesto.

En cambio, Wardley quiere robarle a Parker su lugar como obligatorio y así obtener la oportunidad contra el campeón ucraniano. El neozelandés es el favorito, pero el británico representa un gran peligro.

En Japón, especificamente en Osaka, también se realizará otra cartelera y estará protagonizada por el duelo entre Sumire Yamanaka y Megumi Watanabe.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Inglaterra

Joseph Parker vs. Fabio Wardley. Categoría: por el título interino de peso pesado de la OMB de Parker, pelea a 12 rounds. – Lugar: Londres.

Lewis Edmondson vs. Ezra Taylor. Categoría: pelea a 12 rounds, semipesado. – Lugar: Londres.

Danny Quartermaine vs. Royston Barney-Smith. Categoría: peso superpluma, pelea a 10 rounds. – Lugar: Londres.

Hassan Ishaq vs. TBA. Categoría: peso supergallo, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

Jimmydean Wood vs. Artjom Spatar. Categoría: peso superwelter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

Zayn Ahmed vs. TBA. Categoría: peso pluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

Derrick Osadolor vs. TBA. Categoría: peso pesado, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

Tony Curtis vs. TBA. Categoría: peso mosca, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

George Crotty vs. TBA. Categoría: peso supermediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Londres.

Japón

Sumire Yamanaka vs. Megumi Watanabe. Categoría: peso átomo femenino, pelea a 8 rounds. – Lugar: Osaka.

Tetsuro Ohashi vs. Shori Umezu. Categoría: peso gallo, pelea a 8 rounds. – Lugar: Osaka.

Ricardo Sueño vs. Sento Ito. Categoría: peso gallo, pelea a 8 rounds. – Lugar: Osaka.

Ruito Saeki vs. Shunsuke Hamada. Categoría: peso ligero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Osaka.

Pablo García Castillo vs. Kenji Hidaka. Categoría: peso welter, pelea a 6 rounds. – Lugar: Osaka.

Rikuto Nishi vs. Haruya Fujita. Categoría: peso gallo, pelea a 4 rounds. – Lugar: Osaka.

