Real Oviedo rescata empate en el agregado ante Girona

El Real Oviedo protagonizó un final de infarto y logró rescatar un empate 3-3 ante el Girona este sábado en el estadio de Montilivi, en un duelo directo por la permanencia que dejó emociones, polémicas y un cierre de locura.

Un gol de David Carmo en el minuto 97 permitió a los dirigidos por Luis Carrión sumar un punto valioso cuando todo parecía perdido, después de que el Girona remontara en los últimos minutos.

En el minuto 39, un penalti señalado por VAR tras una mano de Àlex Moreno permitió que Federico Viñas adelantara a los visitantes con un disparo potente e imparable para Paulo Gazzaniga.

Ya en la segunda mitad, Salomón Rondón amplió la ventaja 0-2 tras un saque de esquina servido por Santiago Colombatto, aprovechando otro error defensivo de un Girona que ha sido el equipo más goleado del campeonato.

Stuani lideró la remontada del Girona

El conjunto local no se rindió y encontró en Cristhian Stuani a su héroe habitual. El uruguayo primero avisó con un cabezazo salvado milagrosamente por Aarón Escandell, y poco después marcó desde el punto de penalti al minuto 64 para poner el 1-2.

El Girona se volcó al ataque y en el minuto 85 empató gracias a un golazo de Azzedine Ounahi, que clavó el balón en la red tras tocar el poste. Cinco minutos más tarde, el propio Ounahi forzó otro penalti que Stuani convirtió para completar una remontada épica (3-2).

David Carmo rescata al Oviedo en el 97’

Cuando el público de Montilivi celebraba lo que parecía una victoria clave para salir del descenso, apareció David Carmo en el minuto 97 para rematar un balón suelto en el área y sellar el 3-3 definitivo, silenciando el estadio.

El Girona volvió a quedarse sin el triunfo en los últimos instantes, tal como ocurrió la semana pasada ante el Barcelona, cuando encajó el gol decisivo en el minuto 93 (2-1).

Sigue leyendo:

– Xabi Alonso ignora declaraciones de Lamine Yamal contra Real Madrid

– Guillermo Ochoa recibe el visto bueno para ir al Mundial como tercer arquero

– Barcelona se queda sin Raphinha y Real Madrid tiene dos bajas para el Clásico