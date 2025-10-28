Darío Benedetto rescinde con Newell’s en Argentina y vuelve a quedar sin club

Darío Benedetto atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. A los 35 años, el delantero rescindió su contrato con Newell’s Old Boys de Rosario, en Argentina, luego de apenas cuatro meses en el club y sin haber logrado marcar un solo gol. La decisión se tomó después de que Lucas Bernardi, flamante director técnico, le comunicara que no sería tenido en cuenta para lo que resta del Torneo Clausura.

El “Pipa” se reunió con la dirigencia, llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo y se despidió de sus compañeros. Su llegada al conjunto rosarino había sido impulsada por Cristian Fabbiani, quien confió en poder recuperar al ex Boca Juniors. Sin embargo, tras la destitución del “Ogro” —luego de la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors—, el nuevo cuerpo técnico inició una reestructuración en la que Benedetto no tuvo lugar.

El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto.



Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025

Un cierre amargo y una racha sin fin

Además del exjugador xeneize, Bernardi apartó a Gaspar Iñiguez, Josué Colman y Alejo Tabares, quienes fueron bajados a la Reserva. Benedetto, que arrastraba lesiones y una seguidilla sin eficacia frente al arco, apenas disputó nueve encuentros oficiales con la camiseta rojinegra. Su paso quedó marcado también por el penal fallado ante Belgrano de Córdoba.

Antes de llegar a Rosario, el atacante había tenido un paso discreto por Olimpia de Paraguay. Firmó con el equipo en febrero de 2025, con la esperanza de reencontrarse con el nivel que lo llevó a la selección argentina y lo consagró en Boca. Sin embargo, su etapa en Asunción terminó en apenas cuatro meses: 13 partidos, ningún gol y varios cruces con la afición.

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, dijo en su momento, aunque la sequía se extendió hasta hoy.

Su último grito se remonta al 5 de febrero de 2024, cuando convirtió para Boca en un 2-0 frente a Tigre. Desde entonces han pasado 39 partidos sin anotar, repartidos entre Boca, Querétaro, Olimpia y Newell’s. Una racha inesperada para un jugador con 166 goles en su carrera, títulos locales e internacionales y pasos por clubes como Arsenal, América, Tijuana, Olympique de Marsella y Elche.

Sin club y con una extensa trayectoria a cuestas, Benedetto enfrenta el desafío de reinventarse. Su meta, más allá del próximo destino, será recuperar el instinto goleador que lo convirtió en uno de los delanteros argentinos más temidos de la última década.



