Declaran culpable a hombre de Florida de asesinar a su novia porque se negó a abortar

Un jurado de Florida decidirá si un hombre que asesinó a su novia porque ella se negó a abortar será condenado a muerte o pasará el resto de sus días en prisión.

Donovan L. Faison, de 23 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de la muerte de un feto por la muerte en 2022 de Kaylin Fiengo, de 18 años, en Sanford, a unos 40 kilómetros al norte de Orlando, según informaron los fiscales en un comunicado de prensa. La fase de sentencia del caso está programada para comenzar este miércoles.

Faison montó en cólera cuando Fiengo le envió una foto de dos pruebas de embarazo positivas. El acusado la acusó de mentir antes de enviarle un mensaje de texto que decía “¡Aborto!”, según los fiscales. El futuro padre se sintió presionado porque vivía con otra mujer que sospechaba que le era infiel.

Más tarde, Faison le escribió a un amigo: “En la tumba de mi hermano, la voy a cortar”. Los mensajes de texto demostraron la intención de Faison, declaró el fiscal Domenick Leo en los alegatos finales del lunes.

“Los teléfonos son una extensión de tu mente y tu cuerpo; es la razón por la que podemos brindarles pruebas claras y convincentes”, declaró Leo al jurado. “Dijo que lo iba a hacer y lo hizo. La policía atrapó al hombre indicado”.

Como informó previamente Law&Crime, la policía de Sanford estaba patrullando el 11 de noviembre de 2022 y vio un vehículo estacionado en reversa en un espacio de estacionamiento en Coastline Park, según informaron los agentes en ese momento. Un agente encontró a Fiengo en el asiento del conductor, muerta por una herida de bala. La policía confirmó posteriormente que Fiengo estaba embarazada y acababa de completar su primer trimestre.

Durante los 10 meses de investigación, los detectives descubrieron que Fiengo fue al parque la noche de su muerte para encontrarse con Faison, según la policía. Ambos habían tenido múltiples discusiones sobre el embarazo. Después de que Faison la convenciera para que fuera allí, la mató a tiros.

El jefe de policía de Sanford, Cecil Smith, describió la investigación como “exhaustiva”.

“Nuestros investigadores se han asegurado de procesar y analizar hasta la última prueba para llevar al asesino de Kaylin ante la justicia”, declaró Smith en un comunicado. “Esta hermosa joven y madre fue arrebatada de este mundo demasiado pronto y de una forma horrible”.

Faison fue arrestado en agosto de 2023 y llevado a prisión sin incidentes.

