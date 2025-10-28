Más de 20 excursionistas rescatados del Monte Washington tras quedar atrapados en medio de una tormenta invernal

Más de 20 excursionistas “mal preparados” fueron rescatados del Monte Washington, en el estado de New Hampshire, después de quedar atrapados el sábado en condiciones invernales extremas sin el equipo apropiado, según informó la Mount Washington Cog Railway.

Los senderistas habían alcanzado la cumbre de 6,288 pies de altura, sin saber que los servicios del parque estaban cerrados por temporada y que no habría refugio disponible.

“El tren se dirigía a la cima cuando la tripulación descubrió a varios excursionistas angustiados”, explicó Andy Vilaine, asistente del gerente general del ferrocarril. “Muchos mostraban signos iniciales de hipotermia debido a su mala elección de ropa, incluyendo capas delgadas y zapatillas no impermeables”.

Algunos dijeron que era su primera caminata

De acuerdo con Vilaine, varios de los rescatados admitieron que era su primera experiencia en senderismo, y que no esperaban temperaturas tan extremas.

En la cumbre, los termómetros marcaban entre 15 y 18 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de entre cero y menos cinco grados.

“Después de evaluar sus condiciones, supimos que no podrían descender por sí solos”, explicó Vilaine. Los miembros del tren acomodaron a los excursionistas en cualquier espacio disponible, incluso dentro de las locomotoras, donde encendieron la calefacción “a todo trapo” para revertir los efectos del frío extremo.

“Si no hubiéramos podido ayudarlos en ese viaje, sin duda habría sido necesario un rescate mucho más complejo”, añadió.

Otro rescate al día siguiente

El domingo, un joven de 20 años de Rhode Island también fue rescatado en la zona después de quedar atrapado por la nieve y los vientos cerca de la cumbre, con su linterna y teléfono a punto de apagarse, informó el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire.

El excursionista se encontraba en el tramo superior del Tuckerman Ravine Trail, a solo 0,3 millas de la cima. Aunque resultó ileso, los rescatistas subrayaron que no estaba preparado para las condiciones invernales.

“Esta situación pudo haber terminado muy mal”, advirtió el teniente Mark Ober, quien recordó que subir sin preparación puede ser cuestión de vida o muerte.

Autoridades piden responsabilidad

El Departamento de Parques Estatales de New Hampshire instó a los excursionistas a planificar sus rutas y verificar las condiciones climáticas antes de subir a la montaña.

“Varias personas han llegado a la cumbre en los últimos días muy desprevenidas para el invierno y necesitaron asistencia”, señaló la institución.

El guía profesional Cris Hazzard, conocido como The Hiking Guy, recomendó que “bastan unos minutos de preparación —como consultar la página oficial del sendero o usar aplicaciones como AllTrails— para evitar riesgos innecesarios”.

