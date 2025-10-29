Flamengo resistió ante Racing y se mete a final de Copa Libertadores

Flamengo demostró carácter copero al empatar 0-0 con Racing Club en Avellaneda, resultado que le permitió avanzar a la final de la Copa Libertadores 2025 gracias al 1-0 conseguido en el partido de ida en Río de Janeiro.

El conjunto brasileño jugó con un hombre menos durante más de media hora tras la expulsión de Gonzalo Plata, pero supo resistir los ataques del equipo argentino y asegurar su clasificación a una nueva final continental.

Flamengo aguantó ante Racing en Avellaneda

El equipo dirigido por Filipe Luis mostró temple en el estadio Presidente Perón, donde el arquero argentino Agustín Rossi se erigió como figura al realizar cuatro atajadas determinantes, incluyendo una tapada clave en tiempo añadido ante Luciano Vietto desde el punto penal.

Flamengo se defendió con orden tras la tarjeta roja que vio Gonzalo Plata a los 56 minutos por una agresión sobre Marcos Rojo. A partir de entonces, el técnico carioca reforzó la zaga y apostó por el sacrificio colectivo.

Pese al empuje de Racing, que lanzó 38 centros al área en busca del empate global, el Mengao mantuvo el arco en cero y aseguró su lugar en la final de Lima.

Un gol valió la eliminatoria de Flamengo

El gol de Jorge Carrascal en la ida fue suficiente para que Flamengo clasificara y extendiera la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores. Con este resultado, un equipo de Brasil estará en la final por séptimo año consecutivo, algo inédito en la historia del torneo.

De las últimas ocho ediciones, siete campeones han sido brasileños, incluyendo los títulos de Flamengo en 2019 y 2022.

Próximo rival y fecha de la final

El rival del conjunto carioca saldrá del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, que se definirá este jueves en Sao Paulo. El equipo ecuatoriano llega con ventaja de 3-0 en la serie.

La gran final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, donde Flamengo buscará su cuarto título continental y el tercero en los últimos seis años.

