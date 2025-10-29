Jonathan Orozco, exportero del Monterrey, paso la noche en prisión por añejo problema legal

Jonathan Orozco, exportero del Monterrey y de la selección de México, fue detenido por las autoridades en la ciudad de Torreón, Coahuila, para que responda por un añejo problema legal a causa de un accidente vial en el que se vio involucrado hace dos años y donde le exigen la reparación de los daños.

Orozco, de acuerdo a los datos extraoficiales generados por gente enterada del asunto, no pudo responder a este conflicto vial debido a que no contaba con su seguro vigente en el momento del incidente y donde los afectados no retiraron la denuncia que exigía la reparación completa de los daños.

Gracias por sus muestras de cariño y apoyo 🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/K8hOAzNhPN — Jonathan Orozco (@jona_orozco) October 29, 2025

La aprehensión de Orozco se dio mientras se encontraba en las celebraciones del día de San Judas Tadeo en la ciudad de Torreón, donde fue localizado por la policía y recluido en un centro de detención, donde pasó la noche en espera del tiempo legal para definir su situación legal.

En más detalles, a Orozco se le están exigiendo el pago de casi $300 mil pesos o llegar a un acuerdo con los afectados para poder cubrir el monto de lo que se le exige como cuantificación de los daños del percance vial, con lo cual recuperaría su libertad.

Fuentes cercanas a Orozco han dicho que el portero pretende llegar a un acuerdo con los querellantes para hacer el pago en varias exhibiciones y así poder salir de este conflicto legal en que se encuentra inmiscuido y que fue generado por su desatención de traer sus papeles en orden.

Durante el transcurso de este miércoles se pudo confirmar que Orozco, exportero de Rayados de Monterrey, Santos Laguna y Xolos de Tijuana, abandonó las instalaciones del Cereso de la ciudad de Torreón, Coahuila, para enfrentar el proceso en libertad y así poder cubrir la cantidad que se le está exigiendo como reparación de los daños que se le imputan.

Orozco fue un portero que destacó bajo los tres postes de la meta del Monterrey donde fue campeón en los torneos Apertura 2009 y 2010, para después pasar al Santos de Torreón y en el tiempo de la pandemia del Covid-19 fue contratado por los Xolos Tijuana, en donde terminó su carrera que le permitió llegar inclusive defender la camiseta de la selección de México.

Inclusive en el transcurso de este día, Orozco envió un mensaje a sus seguidores y explicó que todo se debió al problema vial de hace dos años y donde tuvo que pasar algunas horas atendiendo a los requerimientos de la Fiscalía de Torreón para solucionar la denuncia penal que existía en su contra.

