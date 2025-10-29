ICE separa a una familia colombiana y una anciana resulta herida en protesta 

Una protesta frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Durango, Colorado, terminó en tensión y violencia luego de que una mujer anciana fuera empujada por un agente federal. El hecho ocurrió tras la detención de una familia colombiana que vivía en la ciudad desde hace más de año y medio.

De acuerdo con CPR News, el operativo de ICE se realizó el lunes por la mañana, cuando agentes interceptaron a un padre y a sus dos hijos menores mientras se dirigían a la escuela. Horas después, decenas de vecinos y activistas se concentraron frente a las oficinas del ICE para exigir la liberación de la familia y denunciar la separación de los niños.

Investigación por uso de fuerza y protesta en aumento

Según Rocky Mountain PBS, durante la manifestación del martes un agente empujó violentamente al suelo a una mujer de avanzada edad, lo que quedó registrado en video y provocó la intervención de las autoridades estatales y federales. La Policía de Durango solicitó el apoyo de la Oficina de Investigación de Colorado (CBI) y del FBI para esclarecer los hechos, ya que ocurrieron en territorio federal.

In Durango, Colorado, a masked ICE agent ripped a peaceful protester’s phone out of her hand, then grabbed her by the hair and dragged her across a parking lot.



MAGA is watching state-sanctioned brutality play out in real time, and pretending it’s “normal”. pic.twitter.com/dCjrf3rD0g — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 29, 2025

Los organizadores de la protesta, pertenecientes a la Red de Respuesta Rápida del Suroeste de Colorado, denunciaron que la agresión fue “un acto de fuerza excesiva” contra una movilización pacífica. En su comunicado, citado por RMPBS, calificaron el incidente como “una muestra de las tácticas brutales que ICE está dispuesto a emplear contra la comunidad inmigrante”.

Una familia con estatus legal activo y sin antecedentes

Enrique Orozco-Pérez, codirector ejecutivo de Compañeros: Centro de Recursos para Inmigrantes Four Corners, explicó que la familia detenida es originaria de Colombia, no tiene antecedentes penales y cuenta con una solicitud de asilo activa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. ICE habría trasladado a los menores a una ubicación no revelada, separándolos de su padre.

Por su parte, el jefe de la Policía de Durango, Brice Current, señaló que su departamento actuó de manera independiente y reiteró que su prioridad fue “proteger el bienestar de los niños”. “En momentos como estos, nuestro deber no es solo defender la ley, sino preservar nuestra humanidad”, afirmó en un comunicado recogido por el Durango Herald.

Hasta el momento, el ICE no ha ofrecido declaraciones sobre el operativo ni sobre los incidentes durante la protesta, mientras las investigaciones federales continúan para determinar si hubo uso indebido de la fuerza por parte de los agentes.

